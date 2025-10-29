Una tragedia conmueve a Quilmes luego de que un niño de 8 años sufriera un grave accidente en el polideportivo del club Argentino de Quilmes. La estructura de un arco de handball se desplomó sobre él, provocándole heridas de extrema gravedad que derivaron en un cuadro de muerte cerebral.

El hecho ocurrió cerca de las 21 del martes, cuando el menor, alumno del colegio Nazareth y jugador de básquet infantil del club, se encontraba participando de una actividad en el predio deportivo. Según las primeras versiones, el niño se habría trepado a la estructura metálica del arco, que no estaba correctamente amurada al suelo.

En ese momento, el arco cedió y cayó por completo sobre su cuerpo, golpeando con fuerza la parte posterior de su cabeza. De inmediato, el chico fue trasladado de urgencia al Hospital Isidoro Iriarte, donde ingresó en estado crítico.

Fuentes médicas confirmaron que el impacto provocó un traumatismo craneoencefálico severo, acompañado de hemorragia otorrinofaríngea y un episodio de paro cardiorrespiratorio. El equipo de guardia logró reanimarlo y estabilizarlo, pero los estudios tomográficos revelaron lesiones cerebrales irreversibles y una hemorragia intracraneal.

Durante la madrugada, el menor debió ser intervenido quirúrgicamente por una complicación abdominal. Tras la operación, fue derivado al Hospital de Alta Complejidad “El Cruce” de Florencio Varela, donde permanece internado bajo asistencia médica y con diagnóstico de muerte cerebral.

El caso generó profunda consternación en la comunidad educativa y deportiva de Quilmes, donde familiares, compañeros y entrenadores siguen de cerca la evolución del pequeño.

Fuentes judiciales confirmaron que se iniciaron actuaciones para determinar si existió negligencia en las medidas de seguridad del polideportivo, dado que el arco no contaba con anclajes firmes al suelo, una condición obligatoria en instalaciones deportivas.