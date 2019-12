Green Lemon y Pepper Horse en el Hándicap República de Francia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Green Lemon, con la monta del jockey paraguayo Eduardo Ortega Pavón, es el candidato para ganar mañana el Hándicap República de Francia, una prueba de 2.400 metros de arena con un premio de 240.000 pesos que se correrá en el duodécimo turno de la reunión en el Hipódromo de San Isidro.



El hijo de Equal Stripes deberá mañana medirse con Pepper Horse, un hijo de Catcher In The Rye que será corrido por el jinete Gustavo Calvente.



Green Lemon tiene un récord de 3 victorias sobre 30 salidas, mientras que Pepper Horse alcanzó los 3 triunfos oficiales sobre 27 carreras.



El 23 de noviembre Green Lemon se metió en un baile bravo y terminó en el sexto puesto a 18 cuerpos del ganador Es Sicario. También estaba Reik y Balompié, otros dos caballos de buen nivel como fondistas.



En una carrera anterior Green Lemon tuvo una mejor actuación. Fue tercero a medio cuerpo de Keen y a 2 cuerpos y medio del ganador Reik en 2m 31s 49/100 para los 2.400 metros de arena normal en San Isidro.



Por su parte Pepper Horse viene de una digna actuación ante Indian Emperor sobre 2.500 metros en la arena de Palermo. Entró a 3 cuerpos de Indian Emperor y ahora sus chances crecen en este hándicap.



Tanto Green Lemon y Pepper Horse han demostrado buen nivel en la larga distancia. Son caballos parejos y con mucho oficio.



No están solos. Keen, un hijo de Storm Surge llevará en su silla al jinete Juan Cruz Villagra y está en manos del cuidador Omar Labanca.



Tiene tres triunfos oficiales sobre 12 pruebas y viene de correr nada más ni nada menos que el Gran Premio Dardo Rocha en el hipódromo de La Plata. Ahí se topó con fondistas de primera línea y terminó ocupando el noveno puesto a casi 11 cuerpos del ganador Solo Un Momento .



Por lo tanto estamos ante tres caballos que han ganado 3 carreras y que tienen roce y temperamento para más allá de los 2.000 metros. Un buen hándicap para ver y animarse a jugar unos boletos.



La reunión en San Isidro, la última del 2019, tiene 16 carreras y hay un pozo asegurado de 1.000.000 de pesos en la apuesta Cuaterna sin Placé. En el último Triplo de la jornada hay un pozo de 500.000 pesos.



A las 14. comenzará el programa con el Premio Sagage sobre 1.100 metros para caballos de 5 y 6 años que no hayan ganado. Una buena opción es Supukay, quiene viene desde el hipódromo de la ciudad de Azul con ganas de hacerse famoso en San Isidro.