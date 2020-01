Gremio aseguró que más impuestos no significa más recaudación y rechazó aplicación de Ganancias

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El titular de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca (Aacpypp), Jorge Frías, aseguró hoy que "la decisión de aumentar los impuestos no significa recaudar más" y sostuvo que ello produce "el efecto contrario", a la vez que rechazó la aplicación de Ganancias sobre el salario al señalar que "los trabajadores ya pagan por consumir".



El dirigente sindical sostuvo que al igual que cualquier ciudadano, los trabajadores abonan impuestos por consumir y, además, al aplicarse Ganancias, los capitanes también lo hacen por "producir, por generar una tarea a destajo sin horario, franco, vacaciones o descanso, ya que deben trabajar cuando existe el recurso pesquero y no cuando quieren".



"A partir de esa realidad, es erróneo que el gobierno suponga que aplicando más impuestos mejorará la recaudación. Con mayor presión se generará más evasión y menor recaudación. Es justamente al revés. Y en ello coinciden los empresarios", dijo Frías.



El sindicalista explicó que aunque "las empresas quieran blanquear la totalidad del salario, el trabajador se opone porque debe abonar más Ganancias, lo que produce como consecuencia más tareas y un blanqueo total que solo beneficia al gobierno", afirmó.



El dirigente gremial subrayó que en el caso de los capitanes, marineros y maquinistas la totalidad de los ingresos "se gastan, se invierten, se utilizan en la compra de propiedades y vehículos, por lo que todo lo que perciben es ganancia impositiva en otros órdenes".



En otro aspecto, Frías sostuvo que el país evidencia problemas para adoptar soluciones pragmáticas y, al referirse a la cuotificación de capturas de pescado, reseñó que en su momento era "una política de Estado" y concluyó con "plantas cerradas, monopolización y concentración de dinero en pocas manos", es decir, "los resultados fueron tremendos".



"La cuotificación concluyó siendo una privatización disfrazada, porque si se le otorga durante 15 años a un sector empresario -que está por vencer y de seguro se renovará- es privatizarla. Es preciso revisarla y mejorar las condiciones, porque no todos los patrones cumplen con los aportes y contribuciones. Ello impone intimación y fiscalización", señaló.



Frías explicó que "las decisiones de cuotificación solo beneficiaron a los empresarios y nunca a los trabajadores, lo que desembocó en la crisis del puerto marplatense, ya que no se advirtió la gravedad de la realidad social que produciría la monopolización", afirmó.



Para el dirigente, la Argentina debe definir "qué tipo de pesca quiere -fresquera o congeladora-, y advirtió que si solo se optase por la congeladora "se produciría una tremenda crisis en la totalidad de los puertos nacionales, aunque hubiese trabajo para los capitanes, porque se impone observar toda la cadena laboral y no solo a un sector".