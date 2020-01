Gremio pide que no renueven el contrato en Vialidad a rugbier platense denunciado por abuso sexual

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevine) pidió hoy que no se le renueve el contrato a un un rugbier del Club Universitario de La Plata denunciado por su ex pareja de haberle tomado fotos íntimas sin su consentimiento para luego difundirlas por un grupo de WhatsApp que compartía con otros jugadores.



En un comunicado, el gremio se solidarizó con las víctimas del rugbier identificado como F.F ("Fernando Fernández", según el comunicado emitido por el Sindicato) y adelantaron que no propiciarán “la renovación de un contrato de trabajo de alguien que quiera atentar contra la Ley 26.485 de protección integral a la mujeres”.



Una fuente del gremio explicó que el rugbier denunciado cumple funciones en la ex Occovi y “que se trata de un contrato de monotributista, por lo que no pertenece a la planta permanente del organismo”.



La semana pasada, Mara Sist, ex novia del rugbier, lo denunció por abuso sexual y violencia de género, aportando los nombres de los 15 rugbiers que integraban el grupo de WhatsApp donde se viralizaron sus fotos.



Sist fue pareja de F.F durante 3 años, ya lo había denunciado por violencia de género y obtenido una perimetral que él desobedeció, y se animó a radicar una nueva denuncia tras enterarse de la realizada en redes sociales por la joven identificada como Narella R, quien contó que sin su consentimiento se habían viralizado fotos íntimas de ella con F.F que luego compartió éste por el grupo WhatsApp, algo que también le había ocurrido a Sist.



En la denuncia de Sist se solicita que se investigue como abuso sexual el hecho sufrido por la mujer, ya que cuando mantenía relaciones sexuales con F.F ignoraba que otro hombre tomaba fotos del acto para luego viralizarlas, es decir fue un acto sexual con un tercero sacando fotos al que la mujer no prestó consentimiento.



"Chicas de La Plata: si cogen/hablan con la categoría 93 94 de El Club Universitario de Rugby sepan que filman a minas sin su consentimiento y lo pasan en sus grupos de wsp. Tengan cuidado porque se lo han hecho a muchas sin importar que sean novias, amigas o conocidas", contó días atrás en la red de Twitter Narella R.



A partir de entonces, varias mujeres se comunicaron con ella para contarle haber sido víctimas de hechos similares, siendo fotografiadas teniendo sexo o besándose con los jugadores.



Tras viralizarse esta denuncia, la joven volvió a denunciar por Twitter que varios de los jugadores le enviaron mensajes amenazándola de muerte y advirtiéndole que "en un rato paso por tu casa", "te voy a hundir" o "te voy a hacer mierda".



Por su parte, la Comisión Directiva del Club Universitario de La Plata (CULP) y la Comisión de Género de la institución emitieron un comunicado donde informaron que estaban evaluando "respuestas institucionales con el objetivo de promover la reflexión individual y colectiva y tomar medidas reparadoras en relación a lo sucedido".



Expresaban que ante la gravedad de los hechos "se encuentran obligados a suspender de forma provisoria y de manera preventiva al o los deportistas involucrados, y dar intervención al Tribunal de Disciplina del Club, para que definan los pasos a seguir".