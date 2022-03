Gremios dicen que con la suba acordada tienen margen hasta julio para ganarle a la inflación

Este martes el Indec informó un alza de la inflación del 4,7% para el mes de febrero, con la particularidad que los alimentos se encarecieron un 7,5%, un valor inédito en los últimos años. Con este registro el primer bimestre del año quedó con un índice de 8,8%. Tras conocerse estos datos, desde los principales gremios estatales de la provincia se mostraron confiados en poder llegar a julio, mes fijado para reunirse por la cláusula de revisión, con un salario que le gane a la inflación.

Hay que recordar que el aumento acordado entre el gobierno y los estatales fue del 45% a pagar en cinco tramos: 20% en marzo, 5% en mayo, 5% en julio, 10 con el sueldo de octubre y 5% en diciembre. Además de una instancia de revisión en la segunda quincena de julio.

“Tenemos un margen hasta julio y debemos ver cuál es el comportamiento de la inflación, creo que no hará falta adelantar nada. Sabíamos que febrero venía con el aumento en la energía, los combustibles y que evidentemente iba a impactar, pero como arrancamos con un 20% de aumento, más el de enero y si tenemos 5% en mayo vamos a llegar, salvo que haya un comportamiento muy malo de la inflación”, comentó Gabriel Pacheco, secretario adjunto de UPCN.

En el mismo sentido dijo que “tenemos un colchón para llegar a la cláusula de revisión” y sentenció que “lamentablemente los sueldos suben por escalera y la inflación por ascensor y es por eso que lo vamos a discutir con la cláusula de revisión”.

Por su parte, Luis Lucero, de UDAP, agregó que “en julio debemos juntarnos pase la inflación al aumento acordado o no. Hasta esa fecha tenemos 30% de aumento, 20% en marzo, 5% en mayo y 5% más en julio. Si la inflación de este primer semestre al 5% mensual estaríamos sobre el aumento que cerramos en paritaria. El 4,7% de febrero me parece una barbaridad, pero no llegó a cinco puntos. Ahora bien, si la tendencia sigue en ascenso, eso sería sentarnos a discutir y ver como podemos ajustar”.

Para finalizar recordó que “la idea, en cualquier mes del año, es que los sueldos deben ir delante de la inflación, no puede haber una regresión”.