Gremios exigirán que todo estatal cobre por encima de la Canasta Básica

La semana entrante el Gobierno provincial convocará a la Mesa de Negociación Salarial para acordar el sueldo 2020 de los estatales no docentes. En la previa, desde los gremios del sector, le anticiparon a DIARIO HUARPE que pedirán para que ningún empleado público gane por debajo de la Canasta Básica, hoy de $40.373, y la continuidad de la cláusula gatillo.

La intención de los gremios es que así como el Gobierno garantizó un salario piso para los docentes lo haga también con los demás trabajadores provinciales.

“Estamos evaluando y haciendo números. El Gobierno Nacional anunció días atrás una canasta básica que supera los $40.000. Entonces basándonos en eso debemos discutir nosotros el salario del empleado estatal”, dijo el secretario adjunto de ATSA, Oscar Saffe.

En el mismo sentido añadió que “queremos una actualización del salario teniendo en cuenta esto y además la continuidad de la cláusula gatillo”.

Con relación a la Canasta Básica hay que decir que el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) informó que durante el mes de enero una familia tipo necesito in ingreso no menor de los $40.373,01 para no quedar debajo de la línea de pobreza y de $16.478,78 para no ser indigentes.

El representante de los trabajadores de la sanidad no dudó en decir también que una suba del 15% o 20% no significa un incremento significativo teniendo en cuenta los sueldos del sector.

Por su parte, desde UPCN, José “Pepe” Villa, fue certero al decir que “para hablar de porcentajes primero debemos saber el impacto que tendrá el incremento otorgado a los docentes. Hasta saber a ciencia cierta esto, nuestra postura será que el Gobierno garantice la continuidad de la cláusula gatillo”.

En la misma sintonía opinó Omar Cortez, de los trabajadores Viales, quien adelantó que apoyarán el pedido de continuidad de la cláusula.

Durante el 2019 la aplicación de la cláusula gatillo le posibilitó al empleado estatal terminar a raya con la inflación, pero al mismo tiempo significó un duro golpe para las arcas locales. Tanto así que el acuerdo con los docentes no tuvo este mecanismo y sí una cláusula de revisión a realzarte en el mes de julio.