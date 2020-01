Guaraní de Paraguay, con gol del argentino Maná, clasificó en la Libertadores

Guaraní, de Paraguay, goleó esta noche en Asunción a San José de Bolivia 4 a 0, con un gol del argentino Nicolás Maná, y clasificó a la Fase Previa 2 de la Copa Libertadores.



Edgar Benítez (17m.Pt), el citado Maná (25m.Pt) -ex San Martín de San Juan y Defensa y Justicia-, Fernando Fernández (33mSt) y Rodney Redes (39m.St) marcaron los goles del equipo dirigido por el argentino Gustavo Costas y donde atajó Gaspar Servio -ex Banfield- y jugó Guillermo Benítez -ex Argentinos Juniors-.



De esta manera Guaraní pasó la fase con un global de 5-0 sobre el conjunto dirigido por el también argentino Omar Asad, tras el triunfo 1 a 0 en Oruro la semana pasada.



En la Fase Previa 2 Guaraní jugará ante Corinthians de Brasil, el miércoles próximo en Asunción y 12 de febrero en San Pablo.