Guerra contra la inflación: la CGT local pide que los sueldos estén por encima de la canasta básica

Funcionarios ligados al presidente Alberto Fernández se reunieron con referentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General del Trabajo (CGT) con el objetivo de acordar salarios y adelantar paritarias para ganarle a la inflación. Este miércoles será clave porque se conocerá el índice de precios de marzo. Los analistas dicen que el año cerrará por encima del 60%. En este contexto, Eduardo Cabello, secretario general de la CGT local, advirtió a DIARIO HUARPE que los trabajadores necesitan ganarle al aumento de precios.

El sanjuanino dijo que el problema no es la paritaria, sino la inflación. El índice de precios de marzo podría rondar el 6% y esto iría en detrimento de algunos acuerdos ya cerrados. Agregó que, es verdad que la problemática macroeconómica supera el monto de los convenios paritarios y que es necesario mejorar los sueldos, pero también es inevitable detener la escalada en la suba de precios.

Cabello pidió que el país se ponga en marcha. Para él, es fundamental que se restablezcan distintos sectores que, en este último tiempo, se vieron afectados por el faltante de gasoil o cubiertas. "Cuando comiencen a funcionar, estoy seguro que la inflación va a poder bajar”, manifestó.

El dirigente continuó con la idea de que es fundamental mantener o bajar la inflación, ya que sino los trabajadores no llegan a fin de mes. “Hay gente de nuestro sector que cerró la paritaria 2022 con $80.000 y la canasta básica está por llegar a los $90.000. Siempre vamos detrás”, planteó.

El secretario general explicó que espera que el Gobierno nacional adopte medidas serias con respecto a la inflación. Según dijo, ya hay paliativos a la problemática macroeconómica, tales como los precios cuidados. Sin embargo, aclaró que no llegan a todos lados. “Todos sabemos que mientras más lejos viva el trabajador, hay menos posibilidades de conseguir este tipo de precios y es mucho más alto es el costo de los artículos. Se hace imposible llegar a fin de mes”, concluyó.

Alarma entre los trabajadores plásticos

Rolando Manzanelli, secretario general de la Unión Obreros y Empleados Plásticos, explicó a DIARIO HUARPE que, a pesar del buen arreglo que llegó en las paritarias 2022, siempre se quedan atrasados respecto a la inflación.

“Cerca de un 90% de nuestros trabajadores están abajo de la inflación. Son muy pocos los que le ganan”, planteó.

Partiendo de la base de que a nivel nacional trabajan para adelantar las paritarias, el dirigente sanjuanino comentó que en su sector los salarios se reajustan en junio, aunque no descartan adelantarlo para no quedar desfasados con la inflación. Manzanelli dijo que el sector viene arrastrando atrasos no solo con las paritarias del 2022, sino también con las del 2021 y las del 2020.

“Venimos perdiendo con la inflación cuatro o cinco puntos por año. Son aproximadamente veinte puntos en total. Estamos dispuestos a apoyar a este gobierno, siempre y cuando lo que se haga sea coherente para con el trabajador”, cerró.

Dato

En febrero de este año, la canasta básica es de $83.807,29.

Extra

Solo un 10% de los trabajadores plásticos alcanza a ganarle a la inflación.