Guzmán viaja a Nueva York para participar del encuentro del Consejo de las Américas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ministro de Economía, Martín Guzmán, participará el 28 de enero del encuentro que organiza en Nueva York el Council of the Americas, confirmaron hoy a Télam desde el entorno del funcionario.



Será el primer viaje al exterior de Guzmán, previo al seminario de economía que organiza el Vaticano y que se realizará el 5 de febrero, en el que se verá con la titular del Fondo Monetario Internacional Kistalina Georgieva.



Sin detalles de la agenda que el ministro tendrá en Nueva York, se prevé que Guzmán realice el primer contacto con inversores ante el proceso de reperfilamiento de la deuda argentina.



Así, durante el almuerzo organizado por el Council, el funcionario brindará detalles de la situación económica recibida y sobre los lineamientos propuestos por el gobierno de Alberto Fernández.



Hasta el momento solo se informó que Guzmán viajará exclusivamente para participar de este encuentro y que regresará al país una vez concluido el mismo. "Va y vuelve enseguida", indicaron a Télam.



En tanto que el encuentro del ministro con Georgieva en el Vaticano, se llevará a cabo cinco días después de la reunión prevista para el 31 de enero próximo el presidente Fernández y el papa Francisco, en el Palacio Apostólico del Vaticano.



El seminario es organizado por la Pontificia Academia de Ciencias Sociales del Vaticano, que dirige como canciller el argentino Marcelo Sánchez Sorondo, bajo el título "Nuevas formas de fraternidad solidaria de inclusión, integración e innovación (I+I+I)", según el sitio web de la institución.



La presencia del papa Francisco en el encuentro, que suele concurrir a los eventos organizados por la Academia de Ciencias, por el momento no fue confirmada.



Según el programa anunciado, el seminario contará además de la presencia de la directora gerenta del FMI y el ministro de Economía argentino, con el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, que participará de la mesa inaugural.



"Solidaridad es uno de los tres pilares de la Doctrina Social de la Iglesia, junto con la subsidariedad y el bien común", subraya el libreto del programa.



La agenda del encuentro contempla la participación de Guzmán en un panel que contará también con la presencia de sus pares de Paraguay, El Salvador, México, Ecuador, Francia, Italia y España.



El cierre del encuentro estará a cargo de Sánchez Sorondo, los premios Nobel Joseph Stiglitzy Jeffrey Sachs y Georgieva.



El senador Jorge Taiana calificó como un paso positivo que el país haya sido invitado a participar del Seminario y aseguró que el Papa "está muy preocupado por una economía que está globalmente está produciendo una enorme desigualdad", precisó el jueves pasado en declaraciones en Casa Rosada.