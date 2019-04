Habló el fabricante el tubo de oxígeno que se quemó en el Marcial Quiroga

Minutos después de que se conociera la noticia del incendio de un tubo de oxígeno en el servicio de Urgencia del hospital Marcial Quiroga, se hizo presente en el lugar Hugo Goransky, titular de la empresa La Platense, que se encarga de la fabricación de estos tubos. Si bien el empresario se mostró muy precavido, deslizó que es posible que haya una falla humana.

El empresario explicó que el tubo no explotó sino que se prendió fuego. Goranky agregó que se trató de un tubo ultraliviano de aluminio que está diseñado para poder ser transportado ya que tiene un largo total de 50 centímetros.

Goransky aseguró que el tubo no estaba vencido y agregó que prueba de ello es que no explotó sino que se incendio. "Quiero llevar tranquilidad a la población de que no hubo problemas con el tubo", aseguró el fabricante.