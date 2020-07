Habló el transportista del caso 19: “Pido a los sanjuaninos que no sean malos y no discriminen”

"Cuando me dijeron que tenía coronavirus pensé en mi nieta que tiene solo 17 días de vida. Se me vino el mundo abajo", con estas palabras Víctor La Cruz contó como se sintió al saber que era el paciente número 19 en contraer el temido virus que llegó a propagarse en el mundo entero.

Este trabajador, de 52 años, concedió una entrevista a DIARIO HUARPE desde la habitación del hotel en donde cumple el aislamiento. El hombre contó que llegó el sábado pasado a la provincia: "Yo llevo un calendario estricto de controles, cada 7 días me hago un test rápido o una PCR, como me tocaba hacerme el control, el lunes siguiente cuando llegue a la provincia me fui a mi casa", relató el hombre.

Víctor paso el fin de semana en familia junto a su esposa, sus cinco hijos varones de 23, 21, 20, 16 y 5 años; además de su nuera y su pequeña nieta recién nacida.

El trabajador explicó que el lunes pasado fue a primera hora a hacerse el estudio al Estadio del Bicentenario y el martes le confirmaron que tiene coronavirus.

"Sigo asintomático, me siento bien y por el momento no contagio la enfermedad, según me dijeron los médicos. Igualmente, todos mis familiares están aislados y a todos les hicieron el hisopado, estamos esperando los resultados", aseguró el transportista.

Sobre su actividad el hombre contó que él trabaja para una empresa transportista y traslada comestibles, cloro y gas en garrafa, entre otra cosas. "Creo que me pude contagiar en el Mercado de Guaymallén en Mendoza, me dijeron que allí hubo 20 casos", aseguró el hombre.

Igualmente, Víctor agregó que cuando llega a su destino cumple con un estricto protocolo porque siempre utiliza guantes y barbijo y se baja del camión solamente para abrir el sector de carga. Luego estuvo en la cabina de su camión esperando a que acomodaran la carga, este proceso lleva unas tres horas, de acuerdo a lo que contó este hombre, quien agregó que al monto de salir de Mendoza higieniza todo con lavandina, "hasta el estribo limpio", aseguró.

Víctor contó que después de que le confirmaron que tiene coronavirus el martes pasado sus familiares recibieron amenazas en Facebook y fue por eso que su hijo publicó un mensaje pidiendo que dejaran de atacarlos. "Mi hijo es así es muy espontáneo y valiente, él sintió que tenía que salir a decir algo y lo hizo", aseguró el trabajador.

Luego opinó sobre la reacción violenta de muchas personas sanjuaninos: "Les pido a los sanjuaninos que no sean malos y no discriminen, yo salí a trabajar no fui a traer el virus. Es más creo que es inevitables que, tarde o temprano, todos se terminen contagiando. "Al virus te lo encontrás, nadie sale a la calle a buscarlo", opinó.

Aún a pesar de la discriminación que sufrió, Víctor aseguró que en cuanto se recupere volverá a salir a trabajar en el camión. "Es una pasión ser camionero", opinó el transportista.

El hombre contó que se recibió de técnico en Agronomía y al otro día salió a recorrer las rutas con su camión. "Mi papá tenía un camión, yo siempre amé el trabajo de camionero. Empece en el año 1991 y no me bajé má. Con este trabajo puede criar a mis hijos y pienso seguir hasta jubilarme", concluyó.