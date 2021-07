Hace cinco años vendía su ropa para poder comer y ahora puede dar empleos: la superación de una sanjuanina

Hace cinco años, en el 2016, Victoria Barrios estaba embarazada de siete meses, desempleada y con dos hijas. No tenía dinero ni para comer, así que empezó a vender su ropa en ferias americanas en el Parque de Mayo. Si vendía algo comía, sino, no. Hoy, su vida dio un giro radical ya que tiene una financiera y tiene la posibilidad de dar empleos. A través de Twitter, contó parte de su historia y les dejó un mensaje a quienes están pasando momentos difíciles: “Créanme que todo pasa”.

Victoria actualmente tiene 30 años y una vida completamente distinta a la que tenía hace tiempo. “Siendo mamá soltera me quedé embarazada de mi hijo más chico que nació con una enfermedad en su cabeza, yo estaba sin trabajo, sola, para subsistir empecé a vender mis cosas, a hacer ferias americanas en el parque, lo hacía para pasar el día”, recordó en diálogo con DIARIO HUARPE.

Aseguró que en esa época lo pasó muy mal, hubo días que los transitaba sin comer porque no vendía nada. A los meses nació su hijo Felipe con una rara enfermedad que hacía que su cabeza tuviera forma triangular, trigonocefalia. Tenían que operarlo antes de los tres meses de vida sino no iba a hablar, caminar, ni ver. Como se había quedado sin trabajo no tenía forma de costear la operación, razón por la que todos los días iba al Centro Cívico a tratar de buscar una ayuda a través del Ministerio de Desarrollo Humano.

En ese momento se le apareció alguien en su camino que ella define como un “ángel” ya que le la ayudó a conseguir las placas y tornillos que debían colocarle a su niño. Se trata de Marcelo Cerdera, actual concejal de Santa Lucía, a quien nunca dejó de agradecerle. Gracias a él pudieron operarlo y salió todo perfecto. Victoria cree que en ese momento en el que salió la intervención quirúrgica bien, ella comenzó a “resurgir”, tal como define ese momento.

Al tiempo, el padre de sus hijas la ayudó con el alquiler de un departamento y consiguió trabajo en una financiera. No le pagaban mucho, recibía $4.000 por mes más las comisiones según sus ventas.

Vendía tanto que en el 2017 la contactaron de una comercializadora de créditos para que trabaje directamente con ellos, dejara de ser empleada, y tuviera su propia financiera. No lo dudó así que empezó a juntar dinero y, con una computadora vieja que tenía en su casa y muebles que le donaron, abrió su local. Salió a repartir folletos en la peatonal para darse a conocer y comenzó a crecer.

Pudo irse de donde estaba viviendo para vivir en mejores condiciones y ofrecerles una mejor calidad de vida a sus hijos que tienen 4, 8 y 12 años. “Fui saliendo adelante con esto y hoy puedo mantener a mis hijos sola y mejorar mi calidad de vida y la de ellos. Hoy me toca estar en el lugar de poder darle trabajo a la gente y no de estar yo buscando trabajo como me pasó tanto tiempo”, dijo.

A pesar de lo difícil que lo pasó en algunos momentos de su vida, Victoria estaba segura de que iba a poder enfrentar todo sola y superar los obstáculos. Y así fue.

Victoria junto a sus tres hijos. Foto: gentileza.

Incluso, ahora trabaja junto a otros dos chics con los que armaron una sociedad en la que financian todo, desde lotes a electrodomésticos. Tienen una sucursal que está en calle España y avenida Libertador, pero debido a la pandemia hacen home office y trabajan desde sus casas.

Al recordar su historia en redes sociales, fueron muchas las personas que leyeron ese mensaje con el que quiso transmitir tranquilidad: “Todo pasa”.