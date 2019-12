Hallan a hombre asesinado a puñaladas en Berazategui y apresan a su ex pareja

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un hombre de 33 años fue encontrado hoy asesinado de tres puñaladas por la espalda en su casa del partido bonaerense de Berazategui y por el crimen detuvieron a su ex pareja, acusada de haberlo matado durante una pelea, informaron fuentes policiales y judiciales.



El hecho fue descubierto esta madrugada en una vivienda ubicada en calles 455 y 410, en la localidad de Gutiérrez, en dicho partido de la zona sur del conurbano, donde residía la víctima, identificada como Javier Aguirre (33), que trabajaba como vendedor ambulante.



Según las fuentes, un vecino del hombre escuchó ruidos sospechosos provenientes del interior de la casa y al acercarse al lugar para ver qué ocurría, lo halló tirado en el comedor, por lo que llamó al 911.



Al arribar al inmueble, los efectivos de la comisaría 3ra. de Berazategui constataron que Aguirre yacía muerto y presentaba al menos tres heridas de arma blanca en la espalda, dijeron los informantes.



Las fuentes señalaron que en el interior de la casa no se halló nada revuelto ni desorden, por lo que se descartó el robo como móvil del crimen.



Los pesquisas encontraron en la entrada de la casa una nota presuntamente escrita por el propio Aguirre que decía "Pasa, que estoy adentro", por lo que la principal hipótesis apuntó a que el asesino podía ser alguien conocido de la víctima.



A su vez, testigos refirieron haber escuchado una voz femenina y música, a partir de lo cual, las sospechas se centraron en una mujer.



Un vocero judicial explicó a Télam que al continuar con las diligencias se dispuso la aprehensión de Marta Cristina (41), ex pareja de Aguirre, quien fue localizada por la Policía en su casa de la calle Garín al 2200, de la vecina localidad de Ingeniero Allan, partido de Florencio Varela, donde ella reside con su actual concubino.



Los investigadores sospechan que la víctima y la mujer -con antecedentes por delitos contra la propiedad- habían acordado un encuentro y que en medio de "una discusión espontánea", ella lo habría apuñalado con un cuchillo de cocina, detalló el vocero consultado.



De hecho, los peritos de la Policía Científica secuestraron esta tarde la presunta arma homicida escondida en un mueble de la casa de Aguirre.



Por su parte, la sospechosa quedó a disposición del fiscal Carlos Riera, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada 5 de Berazategui, quien mañana la indagará por el delito de "homicidio simple", aunque no se descarta que agrave la imputación por alevosía ya que la víctima fue atacada por la espalda, mientras estaba indefensa.