Hallan "culpable" a un joven por el crimen de su ex pareja en el primer juicio por jurados en Chaco

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un joven fue hallado hoy “culpable” del crimen de su ex pareja y de las heridas recibidas por su hijo y otra mujer, en un hecho ocurrido en febrero en la ciudad de Resistencia, en el marco del primer juicio por jurados que se realiza en Chaco.



Tras deliberar durante dos horas, doce ciudadanos elegidos para integrar el jurado popular consideraron por unanimidad que Fernando Aguirre (21) era responsable del “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” de Lorena Saucedo (28).



Además, lo hallaron responsable del mismo delito, pero en grado de tentativa, en perjuicio de Yolanda Saucedo y Brian Saucedo, hermana e hijo de la víctima fatal, según informaron fuentes judiciales.



El hecho que se trató en el juicio ocurrió el 27 de febrero pasado, cuando Lorena se encontraba en su casa y Aguirre, pese a que tenía una prohibición de acercamiento a 300 metros, se acercó al lugar.



Según la acusación, el joven efectuó cinco disparos hacia donde su ex pareja, el hijo de ésta y su hermana, que estaban sentados charlando, y mató a la primera.



Durante el juicio, la fiscalía y la querella sostuvieron que se trató de un homicidio, mientras que la defensa mantuvo la teoría de que los disparos fueron meramente intimidatorios (abuso de armas), pero el jurado descartó esa hipótesis.



Tras la declaración de culpabilidad, la jueza técnica Alicia Cáceres, integrante de la Cámara del Crimen número 1, dijo que en otra jornada se realizará la audiencia de cesura del juicio, en la que se impondrá la pena al condenado.



Además, agradeció a los jurados por participar del debate, que se realizó en el auditorio del Centro de Estudios Judiciales, por cuyo estrado pasaron nueve testigos.



"Estamos contentos porque no pensamos que sería tan rápido y es un alivio porque este hombre cumplirá una condena", dijo emocionada la madre de Lorena al finalizar el juicio, que se extendió por dos jornadas.



"Me parece bien que esto se realice a través de un juicio por jurados para que la sociedad tenga conciencia sobre estos casos. Ha sido una condena imparcial para Aguirre", manifestó.



Chaco es la quinta provincia donde se implementa el juicio por jurados, el cual ya funciona en Córdoba, Neuquén, Buenos Aires y Mendoza, mientras que se avanza en su puesta en marcha en Río Negro, Entre Ríos, Santa Fe, Chubut y San Juan.