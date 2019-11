Hallan el cuerpo de un joven asesinado en Laferrere y creen que lo mataron en una pelea barrial

El cuerpo de un joven de 22 años fue hallado asesinado hoy de un balazo en el pecho en la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere, y se investiga si lo mataron en una disputa barrial, informaron fuentes policiales.



Todo comenzó cuando esta madrugada efectivos del Comando Patrulla Centro se movilizaron hacia el cruce de las calles Paso Itu y Zuviría, en la zona de Altos de Laferrere, de dicha localidad del partido de La Matanza, a raíz de un llamado al 911 que alertaba sobre una pelea a tiros entre varios hombres.



Voceros policiales informaron a Télam que, una vez allí, los uniformados no encontraron a nadie en el lugar indicado y, al querer obtener testimonios de los vecinos del barrio "La Palangana", estos se mostraron reticentes a brindar información.



Sin embargo, con el patrullero comenzaron a recorrer la zona hasta que a unos 150 metros, sobre la calle Albastro al 1900, los agentes encontraron el cadáver de un joven tirado en la vía pública, con una herida de arma de fuego en el pecho.



A raíz del hallazgo, los oficiales irradiaron el alerta y a la escena del crimen concurrieron efectivos de la comisaría Este 2da., con asiento en Altos de Laferrere, y de la Policía Científica.



Al examinar el cuerpo, los peritos encontraron a su lado una mochila que contenía ocho cartuchos completos calibre .40, y dos cartuchos completos calibre 9 milímetros, que fueron secuestrados en su totalidad, informaron fuentes policiales.



También se recogieron del suelo siete vainas servidas calibre 9 milímetros; tres vainas servidas calibre .45; y una pistola calibre 9 milímetros Taurus PT 92, montada y con un cartucho en la recámara, y un cargador con cuatro cartuchos intactos.



Tras realizar las primeras pesquisas en la zona del hecho, se pudo establecer que el joven asesinado no era oriundo del barrio y que el móvil del crimen podía deberse a una pelea con residentes del asentamiento "La Palangana", añadieron los informantes.



Interviene en la causa el fiscal Claudieo Ornar, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (FUI) Temática Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza, quien ordenó el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para realizar la autopsia.



Horas más tarde se presentó en la seccional mencionada una mujer de 33 años que manifestó que un desconocido había ido a su casa para contarle que su hermano se había peleado con otras personas y que lo habían matado.



Según los voceros, finalmente reconoció el cuerpo de su hermano, al que identificó como Alfredo Sánchez Miranda, de nacionalidad paraguaya al igual que ella.



La hermana de la víctima le relató a los efectivos que el joven no vivía con su familia debido a que el joven era adicto a las drogas y tenía "mala compañía".



Asimismo, también manifestó que le habían comentado que su hermano "andaba robando" y que desconocía actualmente con quiénes se juntaban y dónde vivía, pero que su familia sospechaba que iba a terminar con "algún desenlace de este tipo".