Hallaron a una mujer carbonizada tras 4 días de búsqueda

El domingo por la noche Mariana Evelia Vega no llegó a su hogar en un barrio de Boedo. Sus hijos y su marido se quedaron esperándola pero nunca apareció. Tras cuatro días de incertidumbre, su cuerpo apareció en una casa que se incendió en Quilmes debido a una vela. Esta es una de las versiones pero su esposo no cree en ella. "Me la mataron", aseguró.

La última persona que tuvo contacto con la mujer de 33 años fue su hermano, a quien ella llamó la misma noche que desapareció. Lo hizo para avisarle que se iba con unos amigos. Desde esa casa los vecinos vieron salir a todos menos a ella.

"Si eran sus amigos, no entendemos por qué no la ayudaron", dijeron sus familiares. Los mismos no entienden como solo ella estaba carbonizada y los otros solo tuvieron heridas leves. La policía pudo identificar el cuerpo porque en la escena encontraron también sus documentos.

"La encontraron muerta en una casa que ni conocemos. No sabíamos nada de ella hace días. Nos quieren hacer creer que el incendio fue generado por una vela. No fue un accidente, me la mataron”, concluyó el esposo.

Fuente: TN.