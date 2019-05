El próximo miércoles 8 de mayo se cumplen dos meses del comienzo de clases y aún hay estudiantes que no las inician debido a demoras en las resoluciones del Ministerio de Educación. Se trata de casi 30 alumnos de la modalidad Minería de la EPET Nº 1 de Albardón.

Esta especialidad fue creada hace dos años, se sumó a las ya existentes, Construcciones e Informática. Anteriormente no habían tenido problemas pero a mitad del 2018 presentaron a través de una resolución el pedido de la creación del 5º año y aún no tienen respuestas por lo que quienes están en esa modalidad están sin clases.

Al respecto, Miguel Martínez, director del establecimiento educativo en diálogo con DIARIO HUARPE comenzó cómo es el panorama: “El ante año pasado se creó la especialidad Minería y todavía no podemos empezar con el 5º año porque el Ministerio se atrasa”.

Incluso, el pedido de creación se hizo el 23 de agosto del 2018 . "Ha dormido en despacho”, expresó el funcionario. Con respecto al expediente, “dicen que en estos momentos está en imputación pero desgraciadamente los que pagan el precio son los chicos”.

El director manifestó que ya no sabe que hacer debido a que él siguió todos los pasos correspondientes, "no puedo estar pidiendo todos los días la carrera".

"Ruego a Dios que salga la semana que viene para que los 26 chicos no sigan perdiendo clases", si esto ocurre, "vamos a tener que hacer ajustes en el contenido y ver cómo recuperamos toda esa parte".

Incluso, Martínez comentó que no es la primera vez que ocurre algo así ya que ha presentado expedientes en el año 2015 y siguen en despacho. En dicha ocasión eran pedidos de jefatura de encargados de sección.

"Como director he cumplido con todos los pasos habidos y por haber y tengo todos los papeles que me respaldan", asegura. Aunque dice que, a pesar de que les pide a los padres que tengan paciencia, los entiende debido a que sus hijos todavía no tienen clases.

Este jueves cerca del mediodía los papás de los chicos afectados llegaron hasta el establecimiento educativo ubicado en Callejón Pizarro y Proyectada para expresar su descontento y pedir explicaciones.