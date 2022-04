Hay casi 100 estudiantes sanjuaninos que no tienen DAI desde el inicio de clases

Un mes después del inicio de clases hay cerca de 100 niños que no pueden asistir a la escuela con su Docente de Apoyo a la Integración (DAI). Este dato fue confirmado por la secretaria de Educación, Ana Sánchez, quien aseguró que esto se debe a un cambio en una reglamentación y prometió que en los próximos días se solucionará.

En contacto con DIARIO HUARPE la funcionaria afirmó que hay alrededor de 3.000 alumnos, tanto de nivel primario como secundario, que van a la escuela acompañados por un DAI. La mayoría de estos chicos cursan con docente de apoyo gracias a un subsidio que paga el Ministerio de Desarrollo Humano. De acuerdo a los padres consultados, este año desde este organismo les dijeron que iban a incorporar cambios en los requisitos que deben cumplir los docentes para poder trabajar con los estudiantes.

Desde la cartera educativa, Sánchez confirmó que hubo un cambio. Es que hasta ahora se venía permitiendo que trabajaran como DAI personas que estudiaban alguna carrera vinculada a la docencia y tuvieran al menos el 80% cursada. “Llegó un momento en el que los chicos iban a la escuela con estudiantes de carreras que ni siquiera tenían relación con el nivel en el que estaba el alumno”, dijo Sánchez.

La solución encontrada fue emitir una reglamentación que establece que sólo pueden ser DAI docentes recibidos y agrega que estos trabajadores deberán desempeñarse en el nivel educativo para el que estudió.

Además, a modo de excepción, se dejó explicitado que en el caso de chicos con autismo podrían estudiar con un psicólogo. Estos nuevos requisitos llevaron a que se redujera dramáticamente el padrón de docentes de apoyo disponibles.

Sánchez comentó que comenzaron a buscar más educadores. “La mayoría ya consiguió docente, nosotros también recurrimos a un padrón de 250 docentes que ya fueron ubicados”, afirmó la secretaria.

Tras este proceso de ubicación, la funcionaria señaló que “quedan menos de 100 chicos sin DAI” y precisó que si bien estos chicos no tienen docente de apoyo, sí pueden ir a la escuela.

Es que el mismo Ministerio de Educación firmó una resolución que establece que todos los chicos con alguna discapacidad podrán ingresar a la escuela, tengan o no a su DAI. Sánchez aseguró que junto a los papás, siguen trabajando para encontrar docentes que acompañen a estos alumnos. De manera paralela, desde Educación explicaron que comenzaron a trabajar en un equipo interdisciplinario en colaboración con el Ministerio de Salud.

La funcionaria agregó que estos profesionales buscarán afinar los criterios con los que se establece que un niño necesita un DAI. “Hay oportunidades en las que no sería tan necesario una compañía permanente”, opinó la funcionaria.

Entre las alternativas que se barajan está la idea de tutorías o de implementar la figura de un docente de apoyo que pueda asistir a más de un chico dentro del aula.

Erica Godoy es referente de la Asociación Autismo San Juan y sostuvo que solo entre los miembros de la entidad hay una decena de chicos que no tienen docente de apoyo. Esta madre de dos chicos que cursan con DAI indicó que uno de sus niños está sin docente.

"Lo que pasa es que los docentes recibidos no quieren trabajar como DAI porque no les conviene, Desarrollo Humano les paga $26.000 y los papás aportamos algo más de dinero para completar el sueldo de estos docentes, pero a ellos no les conviene desde lo económico", concluyó.