¿Hay esperanzas? El mensaje del Papu Gómez para ilusionar a los fanáticos de Argentina

Tras la histórica victoria de Arabia Saudita ante Argentina en el Mundial Qatar 2022, Papu Gómez dio esperanza con sus palabras. Es de público conocimiento que esta derrota en el debut del seleccionado argentino sorprendió al mundo. En el encuentro, el plantel de Lionel Scaloni comenzó con ventaja luego del gol de penal de Messi, pero al iniciar el segundo tiempo los asiáticos repuntaron con dos tantos, logrando el triunfo con un 2 a 1.

Es necesario resaltar que la Selección Argentina no debe perder en los próximos dos encuentros, debido a que eso decretaría su posible eliminación de la Copa del Mundo. Luego del duelo emocional por la derrota inesperada de los árabes, el Papu Gómez publicó una historia en su cuenta de Instagram con un mensaje esperanzador. “Los caminos difíciles conducen a destinos hermosos”, se podía leer en la publicación.

Además, el texto estuvo acompañado por dos fotos de él con sus compañeros de la Selección en el momento justo que festejaban el gol de penal de Messi contra Arabia Saudita. Pero esta no fue la única publicación que realizó el Papu, ya que también escribió antes: “Confío en los míos a muerte, no era el resultado que deseábamos, pero no tengo dudas que nos va a hacer más fuertes. El sábado todos juntos”.

Papu Gómez no es el único con ilusiones

Por otro lado, Lionel Messi destinó unas palabras luego de la derrota en el debut. "Que la gente confíe. Es un golpe duro para todos, para la gente y nosotros que no esperábamos arrancar de esta manera, pero que la gente confíe que este grupo no los va a dejar tirados. Vamos a ir a buscar los dos partidos, dependemos de nosotros, sabemos que estamos obligados, pero ya hemos jugado partidos de esta característica y vamos a ir a hacer pie", afirmó.

La “Pulga” agregó para finalizar: "Este es un grupo que se destaca por la unión y es momento de estar más unidos que nunca, demostrar que somos fuertes de verdad. Hace tiempo que este grupo no pasa por una situación de esta manera, de una derrota y de estar obligados. A pensar en lo que viene y preparar a México". Claro está que los jugadores argentinos tienen muchas esperanzas y también la transmiten a los fanáticos.