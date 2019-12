Herrera Ahuad asumió como gobernador de Misiones y aseguró que mantendrá las actuales políticas

Oscar Herrera Ahuad asumió hoy como gobernador de Misiones en un acto que se hizo en la Cámara de Representantes y afirmó que mantendrá "las políticas desarrolladas por el gobierno de la Renovación", que gobierna la provincia desde 1999 cuando se hizo cargo de la administración Carlos Rovira.



El juramento al nuevo mandatario fue tomado por el ingeniero Carlos Rovira, luego de que este último fuera reelecto por unanimidad de la Legislatura como presidente del Parlamento para el período 2020. Además asumió Carlos Arce, como vicegobernador.



En su discurso, Herrera agradeció al gobernador saliente, Hugo Passalacqua, y dijo que "supo llevar las políticas públicas para las necesidades más urgentes", y de esta forma demostró ser "fiel representante del proyecto misionerista".



El gobernador electo afirmó que el desafío de su gestión será "trabajar para mejorar lo que hemos construido juntos", en un país que "atraviesa un mal momento", y sostuvo que "solo entre todos vamos a lograrlo con una gran tarea".



En el marco de la situación nacional, el gobernador aseveró que "ayudaremos y acompañaremos al gobierno nacional, tiempo que no será fácil pero vamos a estar, siempre bregando por los intereses de nuestra tierra colorada".



En cuanto a la economía, Ahuad señaló que "la austeridad no será un mero instrumento de la política económica, seguiremos teniendo una agenda eficiente en pos del cuidado de los recursos en beneficio del pueblo misionero, más que nunca queremos una Misiones inclusiva y equitativa".



En otra parte de su alocución, confirmó la incorporación de 500 becarios al programa Promotores de Salud, la creación de la Subsecretaría de Infancia en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de Misiones.



Además, dijo que se creará la Secretaría de Estado de Prevención de Adicciones y Control de Drogas de Misiones y se fundará la Secretaría de Estado de Cultura, que trabajará en conjunto con el Parque del Conocimiento.



El gobernador sostuvo que se desarrollarán estrategias activas para la búsqueda de nuevas inversiones en Misiones, con prioridad en las que tengan demanda de mano de obra y se incorporarán logística y tecnología para el cuidado de la biodiversidad, con una fuerte política contra quienes atenten contra ella.



Al cierre del discurso, señaló dirigiéndose a los funcionarios y empleados públicos: "cambiamos el paradigma del hay que hacer por el tengo que hacer" y advirtió a su gabinete que "el que no trabaja, chau, hasta mañana".