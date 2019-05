Hijo de Teruel: “No puedo ir preso, no sobrevivo”

Lautaro Teruel, el hijo del cantante de Los Nocheros, Mario Teruel, fue detenido en Salta luego de ser acusado de abuso hacia una menor de edad. El joven intentó que la chica no diera a conocer lo ocurrido en un audio que se viralizó en redes sociales.

"Me junté a hablar con vos porque de verdad lo sentí muchísimo, esperé un montón de tiempo para hablarte de esto, voy a hablarlo con mis papás, quedate tranquila. Por favor te pido, no hagas esto. Podemos charlarlo una y mil veces. No puedo ir preso, no sobreviviría un día. Te pido mil disculpas, volvamos a hablarlo, perdoname", le expresó Teruel.

MIRÁ TAMBIÉN Habló la mamá de la chica abusada por el hijo de uno de Los Nocheros

Luego, le comentó que está "volando de fiebre" y que la angustia por la situación lo hace sentir peor. "Dejame que volvamos a hablar, no hagas esto, me muero, no sobrevivo de verdad ahí. Lo más loco es que estoy arrepentido por lo que te hice, te di mi palabra, me dijiste que estabas bien. Pensá en todo, sobre todo en nosotros, fue una cosa de pendejo que hice", agregó.

MIRÁ TAMBIÉN La dramática historia de una familia que casi muere calcinada

"De verdad que estoy muy mal, no sé qué decirte. Pensé que habíamos hablado con confianza", concluye el hijo del Nochero.

Según denunciaron, estos hechos habrían ocurrido al menos hace 7 años en Salta cuando el Teruel se aprovechó de la niña que iba frecuentemente a su casa debido a la relación que tenían ambas familias.