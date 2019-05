Habló la mamá de la chica abusada por el hijo de uno de Los Nocheros

Tras la detención de Lautaro Teruel, hijo de uno de los integrantes de Los Nocheros, salieron a la luz los abusos que había cometido el joven hacia una niña de 10 años que actualmente tiene 16.

La víctima se animó a denunciarlo tiempo después, cuando él la contactó preocupado por un escrache que había sufrido en Facebook de parte de otra mujer.

Luego de esto, la madre de la joven grabó a Lautaro en un segundo encuentro, donde él le confesó los hechos y admitió que estaba angustiado por la posibilidad de que se conocieran sus acciones del pasado.

"Era una relación como de familia, de generaciones. Mi mamá se crió con su mamá, yo me crié con Lautaro y sus hermanos, y mi nena con su sobrina", relató la mujer.

Antes de acudir a la Justicia, la mamá y su hija hablaron con la familia Teruel: “Primero Mario me dijo que fue una 'pendejada que cualquier chico hace'. Yo le dije que no me parecía, que su hijo era un violador y un pedófilo. Se enojó e insistió que era una pendejada que cualquier chico puede hacer", recordó.

Además, el integrante del grupo folclórico les dijo que los hechos eran confusos. "No son confusas las marcas en los brazos, los intentos de suicidio, yo salía a trabajar y no sabía si la iba a encontrar con vida al volver. El calvario que pasamos porque no comía", dijo la mamá sobre los hechos ocurridos tras los abusos.

"Todos sabemos que tiene muchos contactos, así que le pedí por favor que no se metiera. No queríamos arruinar el nombre de Mario y de "Los Nocheros", solo queríamos que se hiciera justicia con Lautaro. Les guardamos un gran cariño, para nosotros fueron familia y los quisimos mucho", lamentó.

El abogado de la mujer, Santiago Pedroza, brindó otros detalles de esta historia: "Los abusos ocurrieron durante un año y medio casi todos los fines de semana de manera ininterrumpida. Él tenía a los chicos (entre ellos, la víctima) durante horas a disposición y debía cuidarlos, lo que es un agravante", manifestó.

"Ella tuvo seis o siete intentos de suicidio, bulimia, anorexia, está cortada entera como si fueran cortes carcelarios. Cuando la vi por primera vez era una lechuguita, ni se podía hablar con ella. Ahora se siente mejor, más liberada", concluyó.

Fuente: TN.