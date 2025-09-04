En agosto de 2025, la Toyota Hilux, fabricada en la planta bonaerense de Zárate, alcanzó el segundo lugar en ventas absolutas del mercado argentino, solo superada por el Toyota Yaris, reafirmando la fuerte presencia de la marca japonesa en el podio nacional.

Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), entre enero y agosto del mismo año, la Hilux fue la camioneta más vendida del país, con un total de 22.077 patentamientos. En el ranking acumulado de todos los segmentos, la pick up se ubicó cuarta, detrás del Fiat Cronos (23.924 unidades), el Toyota Yaris (22.981) y el Peugeot 208 (22.901).

Publicidad

En septiembre de 2025, la gama de la Hilux sufrió un aumento promedio en sus precios del 3,9%. Los valores quedaron distribuidos de la siguiente manera:

Versiones DX / SR: 4X2 DX MT $45.294.000, 4X4 DX MT $53.048.000, 4X2 DX AT $46.561.000, 4X4 DX AT $54.531.000, 4X4 SR MT $61.027.000, 4X2 SR MT $51.939.000, 4X4 SR AT $63.661.000, 4X2 SR AT $54.294.000.

Publicidad

Versiones SRV / SRX: 4X2 SRV AT $62.014.000, 4X4 SRV AT $70.167.000, 4X4 SRV+ AT $73.415.000, 4X2 SRX AT $71.653.000, 4X4 SRX AT $77.563.000.

Versión GR-Sport: 4X4 AT $82.061.000.

A pesar de una caída del 12% en los patentamientos en agosto en comparación con julio, el mercado automotor argentino mostró un fuerte crecimiento interanual en 2025, con un incremento acumulado del 64,8% respecto a 2024.

Publicidad

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, destacó: “Seguimos en terreno positivo pese a las oscilaciones del dólar y a algunas demoras en el sistema de patentamientos que afectaron el cierre de agosto. La demanda sigue firme y los números actuales son los más altos desde 2018”.

Con estos resultados, la Toyota Hilux reafirma su liderazgo en el segmento de pickups medianas, un sector estratégico dentro del mercado automotor argentino, y proyecta mantener su vigencia en los próximos meses.