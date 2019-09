Histórico empate en el Clásico Domingo Faustino Sarmiento

Este miércoles se corrió la 66º edición del clásico Domingo Faustino Sarmiento en el Hipódromo de Rivadavia, donde dos caballos sanjuaninos inscribieron su nombre como ganador por primera vez en la historia, siendo la misma "empate". Se trata de None Like Him y Mandela Eterno, quienes terminaron empatados según el foto finish en los 2.200 metros de extensión que tuvo la competencia hípica más importante de la provincia.

Atlas Again, que había ganado el clásico pasado, no estuvo presente e indefectiblemente iba a haber un nuevo ganador. Pero nadie se esperaba el final tan parejo que tuvo esta edición, que tres caballos ingresaron en los últimos 200 metros muy parejos y así hasta el final, ya que la definición se hizo esperar hasta conocer la definición del foto finish, la cual estaba entre tres caballos, los dos mencionados anteriormente más El Maestro Del Arte. Pero finalmente los que vieron el foto finish, dieron la carrera "Puesta", "Parda", "igualada" entre None Like Him (10) y Mandela Eterno (7).

Puede pasar que una carrera termine igualada, es más, muchas veces pasó, pero en el Gran Premio Domingo Faustino Sarmiento es la primera vez que sucede, por lo tanto pasó a ser histórica. Otro dato relevante e histórico, es que los dos caballos que empataron son sanjuaninos, pero los Jockey ambos son mendocinos.

Ante unas 3 mil almas y una jornada fresca y nublada, se corrió el Gran Premio que tuvo en el final la incertidumbre de saber quien iba a ser el ganador de la edición 66°, que, a través del foto finish se dio a conocer que fue empate entre los caballos sanjuaninos que fueron jineteados por Sergio Fernández (None Like Him) y Maximiliano Urquiza (Mandela Eterno).

Además, este año contó con una carrera más que el año pasado, en total fueron once las competencias que se llevaron a cabo este miércoles 11 de septiembre.

Todos los resultados

PREMIO DOMINGUITO

1-Sanjuanino (25 de Mayo)

2-Sin Documentos (Pocito)

3-Canela (Rivadavia)

PREMIO MAESTRO DE AMÉRICA

1-Dalbesio (Stud Esquina Alta)

2-Portofinense (Stud Esquina Alta)

3-Diamond Jump (Stud Los Vascos)

PREMIO STUD ESQUINA ALTA

1-Café Scape (Stud JF Mza)

2-Top Leopard (Stud Almajapa)

3-Fabled Story (Stud El Gringo)

CLÁSICO STUD LA NONA

1-Sky Van (Stud G.D.P.F de Rubén Darío Forestello)

2-Ozpetek (Stud 5 Estrellas)

3-Wahkan (Stud Dan Radium Mza)

CLÁSICO ASOCIACIÓN DE ACTIVIDAD HÍPICA Y AFINES

1-Barberino (Stud Los Sanjua)

2-Bonito Tiempo (Stud Del Valle)

3-Peintre Triomphe (Stud El Tatita Mza)

CLÁSICO CUADRERO

1-Pegazo (Mendoza)

2-Corazón (La Rioja)

3-Don Gerónimo (Mendoza)

GRAN CLÁSICO CUADRERO

1-Gracias Guapo (Mendoza)

2-Soy del Nono (Mendoza)

3-Waterword (Rivadavia)

CLÁSICO 78° ANIVERSARIO JOCKEY CLUB DE SAN JUAN

1-Optimate (Stud Don Enrique)

2-Maremoto Inc (Stud El Pardo)

3-Stay Vestido (Stud Los Antonios)

GRAN PREMIO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO

1-None Like Him (Stud Los Sanjua)

Mandela Eterno (Stud Patas Alegres)

3-El Maestro del Arte (Stud La Nona)

CLÁSICO U.T.T.A. OSPAT

1-Lunfardo Holiday (Stud El Resongón)

2-Mar Honour (Stud J.F M Mza)

3-Copador Holiday (Stud Haras La Pintada - Mza)

PREMIO STUD DON RADIUM

1-Dejala Correr (Stud 7 Hermanos)

2-Furia Nocturna (Stud Sol del Valle)

3-Mis Barcelonetta (Stud Benjamín)