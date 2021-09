"Hola Juan Carlos", el viral del año es sanjuanino: conocé a Mateo, el niño del espíritu

En la era de los virales, es difícil comprobar cuál es el origen de ese meme o audio que circula por todo internet. Cualquiera puede decir “ese soy yo” y presentar pruebas, como capturas de pantalla o una historia que los respalde. Pruebas que pueden ser descartadas por circunstanciales o “armadas”. En el caso de Mateo Rodríguez todas las dudas se despejan al escuchar su voz. El mismo tono dulce, el mismo acento y, cuando se entusiasma, la misma picardía que en el audio que se repite sin fin en todos los teléfonos.

Mateo es, sin dudas, “el niño Juan Carlos”. Y al que no crea, que se lo lleve el espíritu.

Dejando eso en claro, resta saber quién y cómo es Mateo, el nene sanjuanino que hace casi dos años grabó el audio, que hoy tiene 9 años, vive en Santa Lucía y va a cuarto grado. Se le nota lo pícaro, pero en el primer encuentro le gana la timidez. Habla poco y mira con desconfianza la cámara, los periodistas con barbijo. Se refugia cada vez que puede en la mirada de su primo, Mauricio Reinoso, que es compinche de siempre y mánager improvisado en estos momentos.

Con Mauricio Reinoso, el primo que le lleva las mañas desde siempre. Fotos Mariano Martín - DIARIO HUARPE.

También se mueve todo el tiempo, como cualquier chico de esa edad y tiene el pelo desordenado, porque estuvo jugando en el barro y se tuvo que bañar a las apuradas para la nota, que es en el departamento de su primo, con la compu "gamer" que siempre que puede usa. "Se queda acá a dormir porque siempre fue mi mañoso", cuenta el mayor.

Ante la pregunta de si quiere ser youtuber contesta primero que no y deja pasar unos segundos antes de aclarar: “tiktoker”. No es fácil seguirle el ritmo a las tendencias nuevas y parece que YouTube ya no es lo último. Él en cambio tiene en claro las diferencias y, a pesar de su timidez, sabe cuántos seguidores tiene en su cuenta, conoce los trénds nuevos y dice que le gusta ser viral y que lo conozcan.

Hace meses le anunció a sus amigos que él es quien dice "Hola Juan Carlos" y dice que le creyeron. También su mamá le contó a otros conocidos y amigos de ella. “Ahí me pongo nervioso”, confiesa, pero después reflexiona que “bueno, así es ser famoso”. En su primera nota a la prensa hasta se encargó de desmentir una versión que circula en internet donde dicen que el audio empezó en México, que lo grabó el dueño de un Chihuahua. “No es él, aunque creen que sí. Me hace enojar un poco y yo aclaro que soy yo, no él”, dice.

De a poco se va distendiendo y cuenta que tiene dos hermanos, un mellizo que se llama Joaquín y que pidió que lo nombren porque también quiere ser famoso y otro hermano más grande. Los tres, confirman, son dinamita. Juegan todo el tiempo y se pelean a veces cuando tienen que compartir algo. “A veces nos insultamos cuando nos enojamos”, dice y se ríe mirándose las manos, “pero me retan cuando digo malas palabras”.

Hola Juan Carlos…

El mejor video del 2021?

El mejor video del 2021 pic.twitter.com/8jbQDxTX8E — 🔰Hernan Diaz (@Napoly777) September 18, 2021

En uno de esos arranques nació el fantasma, en un cruce de chistes con su tío Juan Carlos, padre de Mauricio, un técnico de celulares al que ya todos le hacen chistes con su nombre, sin saber que es EL Juan Carlos. “Mi tío una vez me dijo que estaba viendo El Conjuro y dijo que había un espíritu viéndolo y ahí mandé el audio a la familia”, contó. Según dijeron llevaban un rato reenviándose mensajes para asustarse, el adulto hasta se había disfrazado de fantasma con una sábana para sacarse fotos y mandarle al niño. En medio de ese ida y vuelta fue cuando Mateo decidió hacer la voz del espíritu. Cuando Mauricio escuchó eso, lo reenvió al grupo de Whatsapp de la familia. Pero ese primer audio pasó desapercibido, porque, en palabras de Mateo, “nadie le dio bola”.

Esa vez pasó como un cruce más entre ellos. “Los dos se asustan, hacen como que no, pero las dan miedo esas cosas”, acotó Mauricio sobre su primo más regalón y su papá. Mateo disfruta de jugar en la computadora a cosas “de susto”, a pesar de que le dan un poco de miedo y Juan Carlos no puede evitar sumarse a los chistes con su sobrino.

Fotos Mariano Martín - DIARIO HUARPE.

Mauricio, precavido, guardó el audio que ese día pasó como uno más, en octubre de 2019, y lo reenvió en diciembre de ese mismo año al grupo de la familia otra vez. De a poco salió del grupo y se viralizó un poco por la provincia, a los Reinoso les volvió a llegar por otros lugares, pero todavía era una circulación tímida y local. Hasta que Yanina, otra hija de Juan Carlos, se dio cuenta de que tenía potencial y se lo mandaron al instagramer y humorista Andrés Pomiro, que hizo una recreación del audio.

De ahí internet hizo lo suyo. El furor por “Hola Juan Carlos” es tal que en toda Latinoamérica circula sin parar. En TikTok el hashtag #holajuancarlos tiene 95.5 millones de visualizaciones. Hay videos, trends, twits, un remix y todo tipo de contenido asociado al audio por todos lados. En whatsapp sigue llegando el mismo audio. “Pensaba que era normal el audio, pero cuando se hizo famoso me puse feliz”, dice Mateo, que se vio sorprendido por el furor que generó su audio. Prefiere que lo vean bailando o haciendo retos que hacer otra vez la voz del espíritu, pero todavía la fiebre no pasa.

“Anoche me escribieron de un boliche de Buenos Aires que nos pidieron que él grabe un audio saludando a la gente, hasta nos ofrecían pagarle”, cuenta Mauricio entre risas. Este en realidad no es el objetivo de Mateo ni de sus familiares. El niño lo que quiere, como la mayoría de los chicos de su edad, es tener seguidores y divertirse subiendo contenidos a cuenta de TikTok. Hace poco perdió la que tenía y tuvo que empezar una nueva, @holajuancarlos13. “En dos días sumé 2.033 seguidores”, cuenta orgulloso y dice que quiere llegar a 10.000. Sus familiares lo apoyan, lo cuidan y también se divierten con “el pelusa”, como le dice Mauricio.

A Mateo le gusta jugar en la computadora y hacer videos de TikTok. Fotos Mariano Martín - DIARIO HUARPE.

“Vamos a seguir haciendo videos, lo que a él le guste”, dice su primo, que se encargó de contar que era el original por pedido de Mateo. En el medio, el chico sigue jugando a la pelota con sus amigos, sale a comer hamburguesas, revisa bajo supervisión de sus papás y adultos su tiktok y juega a la compu. El mejor recuerdo de este año, además de volverse famoso, será que Papa Noel le trajo una PlayStation a él y a sus hermanos. Con la ilusión intacta, todavía recuerda ese momento con emoción. A veces se pelean por el joystick y, ahí sí, puede que se les escape una invocación al espíritu.

Fotos, video y el hallazgo: Mariano Martín - Diario Huarpe