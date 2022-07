Aquí las predicciones de este miércoles 13 de julio, según tu signo del zodiaco en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, trabajo y dinero.

Horóscopo de hoy Aries

Esta Luna Llena en Capricornio puede hacerte perder el control. Las luchas de poder y los conflictos pueden llegar a ti de formas que te tomen por sorpresa. Ya sea que necesites ser responsable por las cosas que has hecho o necesites protegerte, no arremetas. Reaccionar a la defensiva traerá el resultado opuesto de lo que realmente quieres, Aries.

Horóscopo de hoy Tauro

Tienes que restaurar y recargar esta semana, Tauro. Si se ha estado esforzando demasiado o asumiendo demasiado, podría restar valor a todo el potencial de su vida en este momento. Para que una planta crezca, necesita luz solar y oscuridad. Sé como una planta que busca el sol y date tiempo para reiniciar esta semana.

Horóscopo de hoy Géminis

Saber lo que puede y no puede hacer es fundamental para el éxito. Esta semana, no es suficiente conocer tus límites; tienes que hacer el trabajo para encarnarlos. Eso puede requerir que te controles o te expongas aún más. De cualquier manera, asuma la propiedad de cómo participa. No permita que sus circunstancias le permitan actuar a la defensiva o en contra de sus mejores intereses.

Horóscopo de hoy Cáncer

La Luna Llena en tu casa de relaciones el 13 te traerá emociones y dinámicas intensas esta semana. En lugar de tratar de preservar la paz o defenderte, prioriza llegar al meollo del asunto. Haz tu mejor esfuerzo para escuchar lo que otros dicen y para compartir lo que está sucediendo en tu propia vida. Si lo que quieres es ser feliz, no necesitas probarte a ti mismo. Elige sabiamente tus batallas, Cáncer.

Horóscopo de hoy Leo

Es fácil sacar conclusiones precipitadas esta semana, pero eso no te ayudará. Es posible que no tenga toda la información que necesita para dar sentido a las cosas y se incline a malinterpretar lo que sabe. Esta es una receta para que las cosas se ensucien rápidamente. Adopte un enfoque mesurado para el cuidado personal y la forma en que se relaciona con los demás. Un poco de paciencia te llevará muy lejos, Leo.

Horóscopo de hoy Virgo

Ha estado sentando las bases para cambios significativos que tienen el potencial de elevar su vida. Incluso con todo el caos que sucede en las estrellas, todavía hay mucho para apoyarte en la creación de valor en tu vida, Virgo. Aporta creatividad y curiosidad a las cosas que son importantes para ti. Si bien puede parecer que algunos eventos en la vida son borrosos, otros deben avanzar lentamente. ¡No hay prisa! Trabaja con el flujo de energía en tu vida y confía en que eso es suficiente.

Horóscopo de hoy Libra

Esta semana, tus límites son realmente importantes: tu claridad sobre lo que son y tu capacidad para comunicarlos y mantenerlos por ti mismo. Ya sea que otros te decepcionen o que tú mismo cometas errores, ¡está bien! Todo es solo experiencia que puede empoderarte para lo que venga después. No siempre es posible proteger tu paz, pero tienes agencia sobre cómo te relacionas con los demás mientras respetas tus propias necesidades, Libra.

Horóscopo de hoy Escorpio

¡No pierdas de vista lo que despierta alegría en ti! Puede que te enfrentes a grandes problemas con soluciones poco claras y también es cierto que no sabes muy bien lo que quieres. En lugar de concentrarte en la acción, profundiza, Escorpio. Reflexiona sobre lo que realmente quieres y necesitas, y toma nota de tus propios obstáculos internos. Esto no arreglará nada mágicamente, pero lo guiará en la dirección correcta al decidir sus próximos mejores pasos.

Horóscopo de hoy Sagitario

La verdad es la misma tanto si quieres afrontarla como si no. Esta semana, es posible que deba cultivar la aceptación de las verdades que son incómodas o que desearía que fueran diferentes. Es importante recordar que la aceptación no es consentimiento, es solo conciencia. Cuando aceptas la verdad, estás mejor equipado para manejarte a ti mismo y a tu vida sin problemas, Sagitario.

Horóscopo de hoy Capricornio

Habrá Luna Llena en tu signo el día 13, y este es un momento poderoso para reflexionar. No es necesario que haga movimientos repentinos ni grandes cambios, pero sería prudente que se tranquilizara y considerara cómo los patrones de su vida y su propio comportamiento están conectados con su pasado. Al comprender la fuente de sus problemas, puede utilizar su energía de manera más eficiente y eficaz para aprovechar al máximo el lugar donde se encuentre.

Horóscopo de hoy Acuario

Si puede mantener su atención fijada en lo que realmente importa, hará el mejor uso de la energía de esta semana. Puede ser tentador tomar demasiado o quemar la vela en ambos extremos de la mecha. Puedes hacerlo todo, pero es posible que no puedas hacerlo bien. Centra tus prioridades y mantén el ritmo, Acuario.

Horóscopo de hoy Piscis

Es posible que se sienta abrumado esta semana, lo que no sorprende dada la naturaleza caótica de los tránsitos. No olvides centrar el autocuidado cuando no te sientas a ti mismo. Esto puede parecer establecer límites, darse espacio para descansar y recuperarse y mantenerse alineado con sus esperanzas, compromisos y metas. Si las cosas se complican, está bien; no te abandones en el proceso, Piscis.