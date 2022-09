Horóscopo de hoy, sábado 17 de septiembre: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí las predicciones de este sábado 17 de septiembre, según tu signo del zodiaco en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, trabajo y dinero.

Horóscopo Signo Aries Hoy

Pero, ¿estás dispuesto a aparecer como el personaje principal de tu vida, Aries? Este capítulo de su vida tiene que ver con hacerse cargo. Se trata de correr más riesgos que en el pasado mientras depositas tu confianza en las fuerzas misteriosas, arriba y abajo. Algo nos dice que estás siendo impulsada hacia el futuro que siempre imaginaste para ti, hermosa. Además, es probable que las cosas en el frente del amor y el romance mejoren. Con chispas volando por todas partes, será difícil para ellos resistirse a tu encanto.

Horóscopo Signo Tauro Hoy

Hoy, las cartas traen consigo el recordatorio de que estás donde se supone que debes estar y que estás progresando al ritmo correcto. Su consistencia asegurará que tenga éxito en la empresa dada. Por lo tanto, continúe trabajando sin obsesionarse con un resultado específico. Lo que no quieres hacer: comparar tu viaje con el de otros o buscar validación externa. Cuanto más confíes en tu brújula interna en este punto, más alineado estarás con tu camino y propósito.

Horóscopo Signo Géminis Hoy

Te cuesta definirte, geminiano, y no es porque no sepas quién eres. Es porque eres mucho más que las etiquetas que la gente suele asociar contigo. Este es un momento de usar muchos sombreros con gracia, un momento de hacer malabarismos con múltiples roles, un momento de rebelión creativa y un momento de descubrir a lo largo y ancho de quién eres. ¿Algo nos dice que estás a punto de descubrir tesoros escondidos dentro de ti?

Horóscopo Signo Cáncer Hoy

Pero, el Universo no quiere que te conformes, Cáncer. El Universo no quiere que aceptes nada que sea menos de lo que te mereces. Este es un momento para abrirse a las posibilidades infinitas de todo lo que puede ser y todo lo que co-crea con las fuerzas misteriosas de arriba. Así que date permiso para creer en lo imposible y dar ese primer paso. Sepa que aterrizará de pie, pase lo que pase.

Horóscopo Signo Leo Hoy

¿Y qué si fallaste la primera vez, Leo? Entonces, ¿qué pasa si te tropezaste y te caíste la segunda y la tercera vez también? Siempre tienes el poder de levantarte, darte una charla de ánimo y volver al juego. Convertir su conocimiento en sabiduría será útil en este momento. En el frente del amor y el romance, las cartas indican una conexión única. Una conexión que es tan sagrada y pura que no se puede expresar con palabras. Aprecia lo que tienes con ellos, hermoso, con el conocimiento interno de que es seguro para ti venir tal como eres.

Horóscopo Signo Virgo Hoy

Noticia de última hora, Virgo: La practicidad está sobrevalorada. Ahora es el momento de tirar todos los libros de reglas por la ventana a medida que comienza a tomar el tipo de riesgos que lo intimidaron en el pasado. Tu habilidad para presentarte con un corazón valiente te impulsará en la dirección del crecimiento. En el frente del amor y el romance, se le advierte contra cierta pareja emocionalmente no disponible. Su incapacidad para cumplir las promesas que te hicieron debería darte una buena idea de dónde están.

Horóscopo Signo Libra Hoy

Pero, ¿quién dice que hay que ser 'práctico', Libra? ¿Quién dice que tienes que escuchar a tu cabeza en lugar de a tu corazón? Ahora es el momento de abrazar al eterno optimista y al romántico empedernido que llevamos dentro. Para recordar que eres merecedor del amor que has atraído a tu Universo. Escuchado en la conferencia cósmica: prepárese para que todas sus oraciones sean respondidas.

Horóscopo Signo Escorpio Hoy

Si estás esperando a que sucedan las cosas, vas a estar esperando mucho tiempo, Escorpio. Este capítulo de tu vida se trata de hacerte cargo de tu guión, de creer en lo imposible y tomar el tipo de riesgos que alguna vez te intimidaron. Tu habilidad para recuperar las riendas preparará el escenario para un gran cambio. En el frente del amor y el romance, se le recuerda que puede o no haber más en esta conexión que la atracción física. Anda con cautela, hermosa. A veces, es buena idea dejar el corazón en casa.

Horóscopo Signo Sagitario Hoy

Todo se siente electrizante, la energía interna y la energía que te rodea en este momento. Finalmente te has movido a un espacio de alineación, un espacio de unificación, un estado donde tanto tu cabeza como tu corazón están unidos en esta decisión. Entonces, deja que el fuego de la pasión guíe el camino, ¿quieres? Deja que el fuego de la pasión te dé el coraje que necesitas para hacer realidad tus sueños más salvajes. Lo que las cartas te recuerdan hoy: el potencial de lo que puedes co-crear es infinito.

Horóscopo Signo Capricornio Hoy

Pero el amor no siempre es conveniente, Capricornio. A veces, requiere que hagamos sacrificios. En otros momentos, requiere que prioricemos las necesidades de aquellos a quienes amamos. Entonces, si siente que no está siendo correspondido, tenga una conversación abierta y honesta sobre sus expectativas con el otro. Recuerde, las cosas pueden o no transformarse de la noche a la mañana y eso está bien. Tienes que confiar lo suficiente en tu conexión para saber que subirá de nivel a medida que continúes haciendo el trabajo interno.

Horóscopo Signo Acuario Hoy

Pero, ¿aparecerán para ti cuando las cosas se pongan difíciles? ¿Se mantendrán firmes durante la más tormentosa de las tormentas? Esto es algo que se les pide que evalúen a lo largo de esta temporada retrógrada. Responder afirmativamente a las preguntas anteriores es una señal de que estás en el camino correcto y que tu relación seguirá creciendo cada vez más fuerte, salvaje. Los acuarianos que se han comprometido recientemente están siendo guiados para correr más riesgos. Para hacerse vulnerables. Su voluntad de mostrarse tan completamente como sea posible tendrá espacio para que florezca esta relación.

Horóscopo Signo Piscis Hoy

Pero, esta decisión es tuya y solo tuya, Piscis. No permita que otros interfieran con el proceso. No dejes que tu cabeza se interponga en los asuntos de tu corazón. En cambio, lo que quieres es preparar una taza de té, sentarte contigo mismo y sintonizarte con ese espacio de sabiduría interior. Cuando se trata de su vida social, se le recuerda que el discernimiento es un superpoder. Deja ir la necesidad de estar en todas partes y di que sí a todo. Sabes quiénes son tus verdaderos amigos y esos son los que quieres tener en cuenta en este momento.