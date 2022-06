Horóscopo del lunes 20 de junio: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí las predicciones de este sábado 20 de junio, según tu signo del zodiaco. Toda la información sobre el amor, trabajo y dinero.

Aries (del 21 de marzo al 20 de abril)

¿Qué significa el hogar para ti, Aries? ¿Quiénes son las personas que inspiran ese sentimiento de pertenencia interior? Esta semana, las cartas te instan a pasar tiempo con tu familia del alma. Para reconectarte con tu tribu. Para compartir historias del pasado así como los sueños que sueñas en el presente. Recordar que estás totalmente respaldado te dará las alas que necesitas para volar y dar un paso en la dirección de lo que te trae alegría.

Tauro (del 21 de abril al 20 de mayo)

Pero, no viniste aquí para vivir una vida mundana, Tauro. Viniste aquí para descubrir tu magia. Viniste aquí para realizar tu mayor potencial. Entonces, escucha la canción de tu alma. Déjate llevar por la alegría. Cada vez que des un paso en la dirección de aquello que dibuja una sonrisa en tu rostro, descubrirás aspectos ocultos de tu ser.

Géminis (del 22 de mayo al 21 de junio)

Aquí está la cuestión, Géminis: es más fácil *no* hablar de las cosas que importan. Pero, estás muy familiarizado con los peligros de barrer las cosas debajo de la alfombra. Lo que las cartas te instan a hacer hoy es comunicarte. Para compartir su perspectiva mientras está abierto a lo que tienen que decir. Puede o no encontrar una solución de inmediato, y eso está bien. Todo lo que importa es que estés dispuesto a dar un paso en la dirección correcta.

Cáncer (del 22 de junio al 23 de julio)

Tal vez no sean ni el villano ni la víctima en tu historia. Tal vez sean simplemente el catalizador. El catalizador que te está inspirando a echar un buen vistazo a tus sombras. Para echar un buen vistazo a lo que acecha debajo de la superficie. Este es un período importante de curación en su vida. Un período de transmutación de las heridas en sabiduría y del dolor en poder. Por lo tanto, comience a mirar todo lo que despierta malestar en su interior a través de los ojos de la conciencia.

Leo (del 24 julio al 23 de agosto)

¿Qué pasaría si dijéramos que no tienes que involucrarte en un juego de tira y afloja? ¿Y si dijéramos que lo que buscas ya es tuyo? Muévete al espacio de la mesada, Leo. Permítete volverte receptivo a los milagros que ocurren a tu alrededor. Ya has hecho tu parte. Ahora es el momento de sentarse, relajarse y dejar que el Universo mueva algunos hilos importantes en su nombre.

Virgo (del 24 agosto al 23 de septiembre)

Tal vez no tiene que ser tempestuoso. Tal vez la curación no siempre tiene que sentirse como estar atrapado en medio de una tormenta. Este capítulo de tu vida requiere un enfoque yin, Leo. Entonces, respira, da un paso atrás y relájate. Permite que fluya lo que siempre has sido tú mismo. Confía en que estás donde se supone que debes estar, sanando, renovando, creciendo, ascendiendo y entrando en un espacio de plenitud. Confíe en que las cosas solo mejorarán para usted a medida que avanza y avanza.

Libra (del 24 de septiembre al 23 de octubre)

Pero, ¿te hacen sentir visto y escuchado, Libra? Cuando estás en presencia, ¿puedes quitarte la armadura? Hoy, se le pide que observe sus relaciones. Para observar lo que te trae paz y lo que despierta inquietud en tu interior. Si eres el único que ha estado alimentando el vínculo, es hora de dar un paso atrás, hermosa. Es hora de redirigir tu energía hacia el crecimiento personal. Aprender a discernir con tu tiempo y energía es uno de los regalos más preciados que puedes darte a ti mismo.

Escorpio (del 24 octubre al 22 de noviembre)

Es hora de ascender, Escorpio. Es hora de levantarse del campo de batalla. Es hora de esparcir las cenizas del viejo yo. La transformación rara vez es fácil. Pero, de nuevo, te inscribiste para subir un nivel importante en esta vida. Aquí hay algunas cosas que debe tener en cuenta al entrar en el portal de lo nuevo: los aspectos de su vida anterior se desvanecerán, a veces sin problemas ya veces de una manera que puede describirse como caótica. Es importante permanecer en su centro para que pueda seguir el camino de menor resistencia.

Sagitario (del 23 de noviembre al 21 diciembre)

No somos solo los creadores de nuestra realidad, Sagitario. También estamos jugando el papel de 'el destructor' mientras estamos. Ambos son partes del mismo rompecabezas y son parte integral de nuestro crecimiento y desarrollo. Esta semana se te recuerda el poder de los finales. El poder de desarraigarse por el bien de establecer una nueva base. El portal de lo desconocido puede ser un lugar aterrador para entrar. Lo bueno es que estás totalmente respaldado por las fuerzas divinas.

Capricornio (del 22 de diciembre al 20 de enero)

Siempre tenemos una opción. Una elección entre quejarse interminablemente sobre el estado de las cosas o tomar el asunto en nuestras manos. Palabra para los sabios: ejerce tu poder sabiamente. Haz lo que sea correcto tanto para ti como para el colectivo. Si la ley del karma sirve de algo, las semillas de bondad que plantas ahora darán magníficos frutos en los años venideros.

Acuario (del 21 de enero al 19 de febrero)

Tenemos un caso de traición en las cartas, Acuario, del tipo que te está causando más dolor del que esperabas. Entonces, saca tu corazón de la situación dada. Date permiso para ver las cosas con una visión clara. Al hacerlo, podrá reconocer todas las formas en que se ha estado traicionando a sí mismo más que a nadie. Recuerda, no es demasiado tarde. No es demasiado tarde para reafirmar sus límites y pedir lo que *usted* necesita para sentirse seguro.

Piscis (del 20 de febrero al 20 de marzo)

Hoy, las cartas están atrayendo tu atención simultáneamente a las muchas opciones que tienes frente a ti y al cliché 'todo lo que brilla...' Así que tómate un momento para verificar contigo mismo antes de comprometerte con algo. Entiende la motivación detrás de tus acciones. Al dejar de lado el conflicto entre quién eres realmente y quién quiere el mundo que seas, podrás dar un paso en la dirección de tu propósito.