Huracán Las Heras ante Estudiantes de San Luis por la novena fecha del Federal A

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Huracán Las Heras de Mendoza, uno de los punteros de la Zona 2, recibirá mañana a Sportivo Estudiantes de San Luis, en el partido destacado de la novena fecha del torneo Federal A de fútbol, certamen que definirá dos ascensos a la Primera Nacional.



El encuentro se llevará a cabo a partir de las 16, en el estadio General San Martín de Mendoza, y será arbitrado por Pablo Núñez.



Huracán suma 16 unidades y marcha en la cima de las posiciones junto con sus comprovincianos de Deportivo Maiṕú, que mañana viajarán a San Luis para visitar desde las 21.15 a Juventud Unida Universitario, con el arbitraje de Nahuel Viñas.



El programa completo de la novena jornada en las dos zonas del Federal A y las posiciones de las mismas, son los siguientes:



-Zona 1:



A las 17: Defensores de Pronunciamiento (Entre Ríos) vs. San Martín de Formosa, arbitrado por José Díaz.



A las 21: Unión Sunchales vs. Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, Guillermo González.



A las 21: Crucero del Norte de Posadas vs. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Carlos Gariano.



A las 21: Douglas Haig de Pergamino vs. Sarmiento de Resistencia (Chaco), José Sandoval.



A las 21.30: Boca Unidos de Corrientes vs. Juventud Unida de Gualeguaychú, Rodrigo Rivero.



A las 22: Chaco For Ever vs. Central Norte de Salta, Luis Lobo Medina.



A las 22: Güemes de Santiago del Estero vs. Sportivo Las Parejas (Santa Fe), Fabricio LLobet.



Libre: Sportivo Belgrano de San Francisco.



Posiciones: Güemes 15 puntos; Boca Unidos 14; Sarmiento 13; Chaco For Ever, Crucero, Douglas Haig y Defensores de Pronunciamiento 11; Las Parejas 10; Central Norte, Unión Sunchales y Sportivo Belgrano 9; Juventud Unida y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 7; Gimnasia de Concepción 5; y San Martin de Formosa 4.



-Zona 2:



A las 16: Huracán Las Heras vs. Sportivo Estudiantes de San Luis, Pablo Núñez.



A las 16: Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi vs. Villa Mitre de Bahía Blanca, Jonathan Correa.



A las 16: Sol de Mayo de Viedma vs. Ferro Carril Oeste de General Pico, Bruno Bocca.



A las 16: Sansinena de General Cerri (Buenos Aires) vs. Sportivo Peñarol de San Juan, Maximiliano Macheroni.



A las 20.30: Olimpo de Bahía Blanca vs. Deportivo Madryn, César Ceballos.



A las 21.15: Juventud Unida Universitario de San Luis vs. Deportivo Maipú de Mendoza, Nahuel Viñas.



A las 21.30: Sportivo Desamparados de San Juan vs. Cipolletti de Río Negro, Franco Morón.



Libre: Camioneros de Luján.



Posiciones: Maipú y Huracán 16 unidades; Cipolletti 12; Villa Mitre 11; Camioneros 10; Estudiantes, Olimpo y Ferro 9; Deportivo Madryn, Sol de Mayo y Sansinena 8; Peñarol y Juventud Unida de San Luis 7; Desamparados 6; y Circulo Deportivo 3.