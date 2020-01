Huracán sufriría la quita de puntos si no paga el pase de Juan Garro

Huracán podría sufrir la quita de puntos en caso de que no cumpla con una parte del pago a Godoy Cruz por la compra del delantero Juan Fernando Garro, realizada en 2018.



El club de Parque Patricios adeuda la última cuota del pase de Garro, por una cifra cercana a los 600 mil dólares.



No obstante, el Tomba pretende que el Globo pierda puntos por ser uno de los rivales directos en la lucha por permanecer en Primera, a partir de la próxima temporada.



El próximo viernes cierra el plazo para que ambas instituciones lleguen a un acuerdo.



Y en cuanto a lo futbolístico, el entrenador Israel Damonte fue concreto después de la discusión que mantuvo con el delantero Andrés Chávez. "Mi decisión no cambió. Es la misma que le dije al plantel y lo hablé con el 'Negro' también. Mientras yo esté acá, él no va participar del plantel. La realidad es esa. No va a estar con nosotros para ser tenido en cuenta para jugar", afirmó el director técnico.



Damonte reveló que la relación futbolística se quebró. "Lo hablé con él, lo entendió y me pidió disculpas. Es un chico que conozco hace mucho porque es de mi pueblo (Salto). No somos amigos, pero tenemos una muy buena relación. Se dio algo que me pareció fuera de lugar, pero lo pude hablar con él. Como persona está todo bien, pero en lo futbolístico no hay vuelta atrás", remarcó el flamante técnico.