Luego de que se conociera la información de un incendio que se había producido en la Planta de Tratamiento de Residuos del departamento de Iglesia, desde el municipio aseguraron que no hubo ningún siniestro de estas características.

El mensaje que emitió la comuna señala que "Aclaramos que es información falsa, que no ocurrió ningún incendio el día domingo 21 de enero, ni días anteriores, que no se produce quema sistemática como se afirma, ni se ha producido un incendio en el último tiempo, que el video es de años atrás, cuyo incendio se produjo por viento. Podemos dar fe de las condiciones actuales de la Planta de Tratamiento de Residuos, mediante videos e imágenes de anoche y de hoy 24 de enero, donde puede apreciarse que no hay vestigios de incendio".

En este predio, ubicado en el denominado Camino Viejo, a unos 250 metros de la Escuela Agrotécnica Cornelio Saavedra -que fuese inaugurada en el 2020-, recibe distintos tipos residuos como pueden ser plásticos, palets, cartones y residuos urbanos. Cabe mencionar que estos también mismos provienen de emprendimientos mineros, como la mina Veladero de la Barrick, o de insumos de los parques solares.

DIARIO HUARPE obtuvo la información del siniestro de fuentes calificadas, que señalaron que el incendio había sido controlado por los integrantes de Protección Civil de Rodeo, esto porque el departamento no cuenta con una sede de bomberos propia y depende de la división que está en Jáchal. En este sentido, dijeron que el foco de fuego “no fue tan grande” y que fue ocasionado por unas “cenizas”.

No obstante, desde la comuna aseguraron que no hubo ningún incendio y que hoy recibieron la visita de autoridades de Medio Ambiente, quienes recorrieron la Planta para inspeccionar que todo estaba en condiciones.