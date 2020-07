Iglesia: denunciaron al exintendente Marinero y parte de su gabinete por malversación de fondos

Finalmente y luego de terminar la auditoria interna, el intendente de Iglesia Jorge Espejo denunció penalmente a su antecesor, Marcelo Marinero y parte de su gabinete, por considerar que realizaron maniobras en contra de la administración municipal que se encuadran bajo los delitos de “Malversación de caudales públicos” y “Violación de los deberes de funcionarios públicos”.

Ambas acciones están contempladas en el Código Penal y serán investigadas por la fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial de San Juan, con asiento en el departamento Jáchal.

Espejo denunció, entre otras cuestiones, la emisión de cheques sin fondos por un monto total de $1.774.381 y el pago de servicios por contratación directa con montos que superan lo estipulado por la ordenanza municipal vigente.

Jorge Espejo, actual intendente de Iglesia, denunció penalmente a su antecesor, foto archivo DIARIO HUARPE.

“Hubo una administración muy desordenada y hoy estamos poniendo al día todos los desastres que nos dejó la gestión anterior”, contó Espejo. Además no descartó que con la denuncia ya realizada y una vez que la justicia determine los pasos a seguir deban presentarse como parte querellante contra la pasada administración municipal que lideró Marcelo Marinero, hermano del actual diputado Mauro Marinero.

“Hemos determinado los egresos en esos últimos 49 días de gestión y salieron de las arcas municipales $100 millones. Algunos consideramos que fueron pagos legítimos, a empleados y contratados, pero los demás deben ser investigados”, aseguró.

Los casos denunciados

El 6 de enero se presentó una nota por la Mesa de Entradas del Municipio de Iglesia solicitando el pago de cinco cheques que no habían podido ser cobrados por falta de fondos. Con fecha 29 de noviembre del 2019, la gestión Marinero, emitió un cheque por $37.982.82, el 4 de diciembre emitió otros cuatros cheques por $92.033, $190.537, $47.933, 89 y 47.933,88.

Un día después, el 7 de enero un particular envió una nota reclamando el pago de tres cheques por $40.000, $299.000 y $190.000 con fechas de emisión el 2 y 4 de diciembre del 2019. Desde la actual gestión no tienen ninguna documentación que acredite la prestación de servicios por parte del ciudadano y por lo tanto no han liberado el pago.

El 13 de enero, otro ciudadano iglesiano, se presentó pidiendo el pago de dos cheques que habían sido rechazados por la entidad bancaria por $287.603 y $253.090 respectivamente.

Incluso hasta el Banco San Juan notificó a la intendencia de un cheque rechazado por $287.603 con fecha de cobro para el día 13 de diciembre del 2019, tres días después de haber dejado la intendencia Marcelo Marinero.