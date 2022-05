¡Imágenes fuertes! Viralizan video del accidente múltiple en Palermo que dejó dos muertos

El pasado domingo por la noche, en Palermo, un terrible accidente múltiple terminó con dos jóvenes muertos en la calle. En el hecho estuvieron involucrados una camioneta, tres autos, una moto y una bicicleta. Todo se llevó a cabo a eso de las 21:18 en la esquina de la avenida Libertador y la calle Ortega y Gasset. Tras la colisión, varias habían quedado atrapadas, donde incluso dos perdieron la vida: un hombre de 20 años y una adolescente de 15.

Según lo que se informó desde el personal médico, fueron diez más las personas que también quedaron afectadas, además de las dos víctimas fatales. De todos modos, ninguna de ellas quedó en grave estado. Todos fueron trasladados hasta los hospitales General de Agudos Dr. Juan A. Fernández Pirovano, y Rivadavia. Sin dudas, quienes estaban en el lugar o llegaron luego quedaron totalmente estremecidos.

De hecho, en las últimas horas se ha viralizado un video, el que se puede ver en la cuenta oficial de Instagram de Radio La Red. Ahí, una persona con acento distinto al de un argentino muestra la gravedad del accidente múltiple en Palermo, en el que se aprecian los autos destruidos y volcados, como así también varios heridos. Incluso, en el costado izquierdo se alcanza a ver a uno de los muertos, tendido sobre el asfalto.

¿Cómo se produjo el accidente múltiple en Palermo?

Cabe resaltar que las razones del choque en Palermo aún no están definidas, siendo todavía materia de investigación. Donde se efectuó el accidente es uno de los pocos de la Ciudad de Buenos Aires en el que se permite la maniobra peligrosa como el giro en “U”. Fuentes le dijeron a Infobae que no hay cámaras de seguridad de la Policía allí. La más cercana estaría a 400 metros, por lo que no hay nada filmado por ahora.

Entendiendo las primeras versiones, todo terminó en tragedia ya que el BMW involucrado perdió el control cuando viajaba a gran velocidad, en dirección a la avenida Juan B. Justo. Acto seguido, se cruzó de carril y terminó golpeando directamente contra los otros autos, la moto y la bicicleta. Por ello, inició una causa que quedó en manos de la Fiscalía de Flagrancia Área Norte N° 7, realizando el test de alcoholemia al conductor, arrojando 0.51 gramos por litro.