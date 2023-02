¡Impactante! Filtraron los sueldos de los jugadores del Manchester City

En las últimas horas, Manchester City fue incriminado por incumplir las normas del Fair Play Financiero. De acuerdo a Martyn Zieglerl, jefe de deportes del diario inglés The Times, la acusación contra el club de la Premier League habría surgido por efectuar numerosas infracciones contra las normas financieras entre los años 2009 y 2018. Por esto, los demás clubes británicos piden que, de comprobarse, descienda.

En este contexto, la institución del Manchester City, quien tiene como dueño a Abu Dhabi United Group, se encuentra en una incoherencia financiera. Esto, debido a que posee numerosos jugadores estrellas que tienen salarios sumamente altos y no efectúa ventas exorbitantes como para equiparar los gastos que realiza. En comparación a lo que ingresa en el club inglés, los números han generado dudas.

El periodista antes mencionado, Martyn Zieglerl, señaló lo siguiente con fin de explicar la situación actual del Manchester: "Básicamente, el City maquilló sus libros de cuentas durante años, realizó pagos inapropiados a entrenadores y jugadores, esquivó las normas del Fair Play Financiero y no cooperó con las investigaciones. Violó las reglas relacionadas con el suministro de información financiera correcta y precisa".

La respuesta por parte de la institución se dio a conocer mediante un comunicado que se publicó en su página oficial. En este expresaron: "Manchester City FC está sorprendido por la publicación de estas supuestas infracciones de las Reglas de la Premier League, particularmente por el amplio compromiso y la gran cantidad de materiales detallados que se le han proporcionado a la Premier League".

Los supuestos salarios de los jugadores del Manchester City

Pep Guardiola, (US$ 25.846.870).

Kevin De Bruyne (US$ 25.005.344).

Jack Grealish (US$ 18.754.008).

John Stones (US$ 15.628.340).

Phil Foden (US$ 14.065.506).

Rodri (US$ 13.752.939).

Manuel Akanji (US$ 11.252.404).

Ruben Dias (US$ 10.835.648).

Kalvin Phillips (US$ 9.377.000).

Bernardo Silva (US$ 9.377.000).

Ilkay Gündogan (US$ 8.751.870).

Riyad Mahrez (US$ 7.501.603).

Aymeric Laporte (US$ 7.501.603).

Kyle Walker (US$ 6.876.469).

Nathan Aké (US$ 5.770.464).

Ederson (US$ 4.063.368).

Stefan Ortega (US$ 3.438.234).

Erling Haaland (US$ 23.442.510).

Julián Álvarez (US$ 3.125.668).