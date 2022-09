¡Impactante! Por cuatro minutos, Floyd Mayweather se llevó una millonaria suma

Pocos días atrás, Floyd Mayweather Jr. se subió nuevamente al ring, agrandando también su cuenta bancaria. El rey en el mundo del boxeo pone llevó a cabo una pelea de exhibición, la que fue ante el japonés Mikuru Asakura, luchador de Artes Marciales Mixtas. "Money" ganó por nocaut en el segundo round, siendo nada más que cuatro minutos de combate. Gracias a eso, se llevó una millonaria suma.

Todo se efectuó Japón, bajo las reglas del boxeo y con espectadores que disfrutaron un espectáculo de buena manera. Por lo que se supo luego del pleito, por cuatro minutos dentro del cuadrilátero, Floyd Mayweather se hizo con una cifra de 20 millones de dólares. El peleador de Michigan continúa invicto, pero fuera de su carrera profesional. Allí, cerró todo con un impresionante récord de 50 victorias, antes de los tres triunfos en exhibiciones.

No obstante, el número final no fue sólo ese, ya que también tuvo que sumar otros bonus. Hasta 1 millón de yenes (7 mil dólares) fue el valor de cada entrada al evento, el que también tenía derechos de transmisión. El combate, organizado por Mayweather Promotions y la empresa japonesa Rizin Figthing Federation, entregó altos números de Pay per View. Por esto, serían aproximadamente 200 millones de dólares los que acumuló el norteamericano.

Claramente puede haber sido el trabajo mejor pago de Floyd Mayweather en toda su carrera, teniendo en cuenta la enorme suma de dinero que se llevó y el poco tiempo que tuvo que transpirar. Si bien la preparación para cada batalla es de varias semanas e incluso meses, fueron nada más que cuatro minutos en el ring. Por esto, se le pagó 50 millones de dólares por cada sesenta segundos de pleito.

Mensaje de Floyd Mayweather a Jake Paul

"Mientras sigan poniendo a youtubers y lo sigan poniendo allí con los muchachos de MMA, seguirá brillando. Estoy orgulloso de él. Es bueno en lo que está haciendo, pero una vez que pelee con un peleador real, será malo. Canelo lo joderá a Paul, no hay manera, será demolido", expresó sobre Jake, el influencer que boxea con estrellas de UFC. A su vez, negó estar interesado en una revancha con Conor McGregor.