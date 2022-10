La presencia de un artículo en la Ley de Presupuesto 2023 de la Nación, que obligará a tributar sin restricciones el Impuesto a las Ganancias, generó que los magistrados de todo el país decidieran alzar la voz por considerarlo inconstitucional. En este contexto es que los profesionales sanjuaninos decidieron salir a reclamar de manera contundente y advirtiendo cuáles serán los pasos a seguir en caso que avance.

Una de las voces disonantes de la intención de incluir el nuevo artículo fue el Colegio de Magistrados de San Juan. El vicepresidente de la institución, Juan Carlos Pérez, expresó que "nos enteramos de la inclusión de este artículo que lo que hace es enterrar el acuerdo logrado en el 2016 dónde se comenzó a gravar con el impuesto a los que ingresaran en el 2017 en adelante y sobre algunos ítems, no sobre el bruto como quieren hacer ahora".

El magistrado local, afirmó luego de esto que "todo lo que están haciendo está viciado de nulidad por ser inconstitucional ya que una norma del ejecutivo no puede ir en contra de la intangibilidad salarial que se asegura en la Constitución Nacional. Pero tampoco permiten las leyes que se intente crear un nuevo impuesto en el texto del presupuesto como se está haciendo en esta oportunidad".

Por todo esto que descripto por el vicepresidente del Colegio de Magistrados de la Provincia, el reclamo se está haciendo de manera verbal pero si se aprueba ya tienen decidido acudir a las herramientas legales para frenar la aplicación de la nueva norma con el fin de que se declare nula por considerarla inconstitucional.

El presidente de la Corte de Justicia, Juan José Victoria, decidió no expresarse institucionalmente sobre el asunto por considerar que no se puede "expedirse sobre supuestos ya que hasta el momento no es una norma aprobada".

Hecha la aclaración por la cabeza del Poder Judicial local, Victoria si le expresó a DIARIO HUARPE que "este revuelo no fue tal cuando al Poder Judicial se le decidió aumentar el descuento jubilatorio en un 7% más, pasando del 12% al 19%". Y, advirtió que " es una cuestión compleja no será fácil atender todos los reclamos que van a salir en esta situación, tendrán razones unos y otros. Nosotros somos responsables de conducir los destinos del poder judicial de San Juan y tomar las medidas que debamos".

Además, agregó que "La justicia no es lo que pasa solamente en Capital Federal. Y el ciudadano común debería valorar que la Justicia no debe ser avasallada, para poner o sacar. Ya elevaron la edad jubilatoria de los varones a los 65 años, dejando la de las mujeres en 60pero no se habla de eso, se habla de Ganancias ,y quieren poner a la gente a favor o en contra de que lo paguen los jueces. Es más importante preservar la independencia que pagar o no pagar Ganancias".

Dato

Desde 2017 los empleados judiciales y los jueces que ingresan al Poder Judicial pagan el tributo y así es que hoy el 25 por ciento de los jueces nacionales y federales pagan ganancias.