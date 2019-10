Impulsan una ronda de negocios en San Juan para buscar inversiones

Para incentivar el turismo y el comercio, Guillermo Cabrera titular de la CAME local dijo que buscarán que San Juan sea sede de una ronda de negocios para planificar la temporada de verano e incrementar la cantidad de personas que elijan a la provincia como destino.

Desde la Cámara Argentina de la Mediana Empresa esperan que en estos días lleguen al país inversores de los estados limítrofes para que conozcan las bondades del país. En ese encuentro, el representante local, Cabrera aprovechará la oportunidad para invitarlos a San Juan. Lo que buscará es potenciar los lugares turísticos tradicionales como Ischigualasto pero se hará énfasis en aquellos que están surgiendo en los distintos departamentos. Del encuentro nacional participaron referentes de Rivadavia, Pocito y Rawson.

Estas declaraciones fueron en el marco del XVIII Foro Internacional de Ciudad, Comercio y Turismo que se desarrolló en Buenos Aires y contó con la presencia de cientos de empresarios del todo el país. El objetivo que tuvieron en la mira fue el incentivo y la preservación del empleo, como así también el impulso de la ley de emergencia pyme.

Una ventana al país

Desde la CAME trabajan para implementar un sistema digital que exhiba las propuestas de las pequeñas y medianas empresas que inciten al turismo local y el comercio. Esto se aplicará en cada una de las provincias. La primera será Salta donde evaluarán el funcionamiento de la plataforma y los efectos de derrame en las economías regionales. Con el paso de los meses se espera que esto llegue al resto del país. Lo principal es que coordinará lo que ofrezca el empresario mediano con los operadores turísticos y la sociedad en general.

Con críticas y expectativas

“El turismo es una actividad que derrama bondades y que impacta socialmente. En San Juan para avanzar en materia turística hay que tener conectividad. Si no existe no van los turistas y si no están no hay vuelos. En la provincia tenemos sólo el 10% de los vuelos semanales de Mendoza. Algunos polos turísticos tienen 70 vuelos diarios y nosotros no llegamos a los 20 en la semana”, criticó Silvia Yafar, secretaria adjunta del Sector Turístico de CAME.