La campaña política en la era digital tiene nuevos matices, y el reciente éxito del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto, fue en parte gracias a una plataforma que muchos no asociarían de inmediato con la política: TikTok. Detrás de esta estrategia novedosa se encuentra Iñaki Gutiérrez, un influyente joven de 22 años y administrador de la cuenta de Javier Milei en esa red .

La sorpresa de la campaña se refleja en los números. Gutiérrez, también conocido como "influencer" y con una destacada presencia en Twitter, logró que el mensaje de Milei llegue a más de 300 millones de personas diferentes a través de TikTok. Esta red social, que se popularizó principalmente entre el público juvenil a partir de 2017 y 2018, demostró su capacidad para viralizar contenidos de manera única y eficaz.

El valor diferencial de TikTok radica en su capacidad para alcanzar audiencias masivas en un formato que otras plataformas no pueden replicar. Las reproducciones de videos que superan el millón y obtienen cientos de miles de likes, tienen un alcance impresionante. Además, Gutiérrez destaca que la red social proporciona datos detallados sobre la retención del público, la duración de visualización y el rendimiento por hora, lo que permite ajustar la estrategia de publicación para maximizar el impacto.

Un elemento clave en la estrategia es el formato pregunta-respuesta, donde Gutiérrez plantea una pregunta a Milei y él responde espontáneamente. Este método dinámico captura la atención del espectador y presenta las propuestas del candidato de manera directa. La autenticidad y carisma del "León" también desempeñan un papel esencial, con frases como "¡Viva La Libertad, carajo!" que resuenan en los espectadores y agregan un toque personal a la campaña.

El éxito de esta campaña digital en TikTok muestra cómo el carácter y el mensaje del candidato pueden interactuar de manera efectiva con plataformas innovadoras y en apariencia no convencionales. Milei ha encontrado en la red social china un canal para llegar a los votantes de manera directa y cautivadora, demostrando que la política y la tecnología pueden unirse de formas inesperadas y fructíferas en la era digital.

“El único que hizo una campaña en Tik Tok es Larreta. Y es el segundo en seguidores, venimos nosotros y después él. Pero tomaron a los pibes de boludos. Yo no necesito ver a Larreta comerse un pancho, ya sé que es un ser humano, que duerme y qué se baña. Los pibes pedían propuestas, que les hablen de igual a igual, no que los traten de giles”, criticó Gutiérrez, quien agregó que alrededor del 60% del público que sigue a Milei “es una franja de entre 13 a 21 años”.

Iñaki contó que la propuesta de hacerle una cuenta oficial de Tik Tok a Milei salió por iniciativa propia, y que se la acercó al candidato luego de que su novia, Eugenia Rolón, quien era una seguidora del libertario, hizo de intermediaria entre ambos. “Yo no cobro nada”, aclaró el community manager. “Somos él (Milei) y yo, en cualquier lugar. Estimo que hacemos dos o tres videos por semana”, completó.

Consultado sobre el futuro si Milei llegara a resultar electo Presidente, Iñaki opinó que “está sólido” como candidato y que “lamentablemente, la situación económica acompaña la campaña”. Y se refirió acerca de qué función ocuparía en un futuro gobierno. “Es una duda recurrente que llega a mi cabeza, elijo pensar en el hoy. No sé cómo se maneja”, dijo. “A un Presidente no se le dice que no. Falta una barbaridad”, concluyó.