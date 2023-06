Cerca de las 18 horas del martes 13 de junio, un usuario sanjuanino identificado como @RamiroGuzman en TikTok subió un video a su cuenta explicando que sus abuelos habían comprado cinco gaseosas retornables en sus envases de 2.5 litros y que estaban adulteradas. DIARIO HUARPE se comunicó con el usuario quien explicó que el local ubicado en Rivadavia se hizo cargo y reconoció que las gaseosas estaban adulteradas por lo que les devolvieron las gaseosas.

“Los envases estaban blanditos y cuando las abrimos no se les sintió el sonidito del gas”, dijo Ramiro en su cuenta de TikTok.

Las tapas de los envases habían sido colocados y sellados artesanalmente. Foto: Captura de video

Cuando vació el contenido de la gaseosa en un vaso, apreció un líquido de consistencia rara que claramente no era Coca-Cola. El joven no quiso nombrar el negocio que les habría vendido esas gaseosas y explicó que fueron sus abuelos los que hicieron la compra. Ramiro explicó que la idea no era escrachar el local, sino concientizar para que sobre todo la gente más adulta se den cuenta de que estas cosas pueden pasar y prestar un poco más de atención en las compras.

Así se veía el contenido del envase una vez que lo vaciaron. Foto: Captura del video

“Fue una compra de mis abuelos, son mayores y no se han dado cuenta”, dijo el joven usuario.

Además, se dieron cuenta de que las tapas habían sido recolocadas porque tenían los precintos de seguridad pegados y quemados.

El video ha cosechado un poco más de 50 mil visualizaciones y 816 comentarios, entre ellos, algunos usuarios expresaron que es una responsabilidad de la empresa de Coca-Cola y no del local que las vende, por eso debería devolverlas al negocio donde las compró para que las reconozcan.

Por otro lado, la gente pidió que el usuario nombre al local para avisarles a los demás sanjuaninos de donde no tienen que ir a comprar. Desde el local explicaron que ha sido un lote que ha llegado fallado desde la empresa Coca-Cola.