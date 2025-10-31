Inauguran nueva iluminación LED en el Barrio Ruta 40

El Municipio colocó más 60 luminarias LED en el ingreso e interior del barrio, y también en la plaza, obra que contribuirá a darle mayor seguridad a las más de 50 familias que viven en el lugar, logrando además un mayor consumo de energía.

"Desde que asumimos esta tercera gestión de gobierno al frente de Pocito, hemos inaugurado en los distintas zonas del departamento una serie de obras para mejorar la calidad de vida de los pocitanos, esta es una más para beneficio de los vecinos de Carpintería", dijo el intendente Aballay.

"Desde hace casi dos años venimos recorriendo el departamento, escuchando y trabajando junto a la gente. Solo tengo palabras de agradecimiento para ustedes por el cariño y el apoyo de siempre", expresó.

El jefe comunal adelantó que "entre otros proyectos que tenemos en carpeta, la idea es retomar el proyecto del Geoparque del Cerro Valdivia, una obra que tiene que ver con la identidad de Pocito y generar un polo turístico en este sector del departamento".

Por otra parte, Aballay resaltó que "tenemos muchos desafíos por delante, pero en función del esfuerzo y del trabajo diario los podemos conseguir".