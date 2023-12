¡Infernal! Mike Perry invita a Jorge Masvidal a pelear en el boxeo sin guantes de BKFC

Después de su impresionante victoria sobre el excampeón de UFC, Eddie Álvarez, en BKFC 56, Mike Perry está considerando sus opciones para la próxima pelea. De esa forma, sugirió a Anthony Pettis como un posible oponente. Sin embargo, dos días después de su triunfo, dio una nueva idea para lo que podría ser una de las peleas a puño limpio más emocionantes de todos los tiempos. Durante una entrevista en The MMA Hour, compartió algunas palabras intrigantes sobre sus planes futuros en el ring.

"Tengo el mayor respeto por Jorge Masvidal. Obviamente, ya terminó y ya ha hecho estas grandes cosas. Crecí viéndolo a él y a Kimbo Slice en YouTube. Crecí y lo vi. ¿Quién es la única otra persona que no está en BKFC, pero tiene experiencia en el boxeo sin guantes y sería una mega pelea? Sabemos que Masvidal tiene algunos de los movimientos más letales que existen", partió diciendo Perry.

Publicidad

Por otra parte, Mike resaltó: "Por eso dije eso. Creo que lo que dijo sobre sus manos fue una forma de decir: si haces ese cheque lo suficientemente grande, fortaleceré mis nudillos y volveré a mis raíces. Estas son sus raíces. Está en la historia como el luchador callejero original con los nudillos desnudos. Es un asesino. Lo hemos visto literalmente matar gente en MMA, y no en lucha libre. No voy a intentar idear una estrategia para salir adelante".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

"Todo es por respeto. Me gusta Masvidal. Me gustaría decir que somos amigos. Sólo estoy tratando de pensar en la pelea más importante, y es esa, porque ambos somos peligrosos", sostuvo el estadounidense. Ante eso, Dillon Danis escribió en las redes sociales: "Hagámoslo con los nudillos desnudos por el cinturón, joder". "Aprecio la atención que puede brindarle", le contestó el expeleador de UFC.

Conclusión de Mike Perry

Para cerrar, Mike Perry aseguró: "Me gusta el título y el cinturón de ‘Rey de la Violencia’, ese nombre y él llamó algo de atención. No sé si habla en serio una vez que llega una oferta a su mesa. David Feldman no es una broma. ¿Qué le dijo a Conor McGregor? Te daré la cantidad de dinero que quieras. Probablemente lo mismo ocurra con un Masvidal, y tal vez un poco con un Dillon Danis. Si él está interesado y comienza a hablarme esas cosas vulgares y obtiene miles de millones de visitas en las redes sociales para que la gente hable sobre nuestra pelea, y el mundo entero quiere verla, estoy dispuesto a hacerlo".