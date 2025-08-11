Provinciales > Pronóstico
Pronóstico del tiempo para San Juan para los días 11 y 12 de agosto
POR REDACCIÓN
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico para San Juan durante los días 11 y 12 de agosto de 2025, anticipando condiciones climáticas estables con predominio de nubosidad variable.
Para este lunes 11 de agosto, se espera un día con cielo parcialmente nublado durante la madrugada, mañana y tarde, cambiando a mayormente nublado en horas de la noche. Las temperaturas presentarán una amplitud térmica marcada, con mínimas de 3°C en la mañana y máximas de 22°C en la tarde. Los vientos serán moderados, con intensidades entre 7 y 22 km/h, predominando del sector sur en la madrugada, norte por la mañana y sudeste durante la tarde. No se pronostican precipitaciones.
El martes 12 mantendrá condiciones similares, iniciando con cielo nublado en la madrugada, pasando a parcialmente nublado durante el día y volviendo a nublado por la noche. El rango térmico será entre 7°C y 23°C, con vientos que incrementarán su intensidad hacia la noche, alcanzando entre 23 y 31 km/h con ráfagas de 42 a 50 km/h del sector sur. Al igual que el día anterior, no se esperan lluvias.
La joven pedalera completó los 26,6 kilómetros en 37 minutos, 43 segundos y 990 milésimas, a una velocidad promedio de 42,300 por hora. Posterior a la prueba femenina se disputó la masculina, en la que el sanjuanino Mateo Kalejman finalizó primero, pero fue destituido de la medalla de oro tras un reclamo verificado por bicicleta con medidas fuera de reglamento.
La joven pedalera completó los 26,6 kilómetros en 37 minutos, 43 segundos y 990 milésimas, a una velocidad promedio de 42,300 por hora. Posterior a la prueba femenina se disputó la masculina, en la que el sanjuanino Mateo Kalejman finalizó primero, pero fue destituido de la medalla de oro tras un reclamo verificado por bicicleta con medidas fuera de reglamento.