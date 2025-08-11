El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico para San Juan durante los días 11 y 12 de agosto de 2025, anticipando condiciones climáticas estables con predominio de nubosidad variable.

Para este lunes 11 de agosto, se espera un día con cielo parcialmente nublado durante la madrugada, mañana y tarde, cambiando a mayormente nublado en horas de la noche. Las temperaturas presentarán una amplitud térmica marcada, con mínimas de 3°C en la mañana y máximas de 22°C en la tarde. Los vientos serán moderados, con intensidades entre 7 y 22 km/h, predominando del sector sur en la madrugada, norte por la mañana y sudeste durante la tarde. No se pronostican precipitaciones.

Publicidad

El martes 12 mantendrá condiciones similares, iniciando con cielo nublado en la madrugada, pasando a parcialmente nublado durante el día y volviendo a nublado por la noche. El rango térmico será entre 7°C y 23°C, con vientos que incrementarán su intensidad hacia la noche, alcanzando entre 23 y 31 km/h con ráfagas de 42 a 50 km/h del sector sur. Al igual que el día anterior, no se esperan lluvias.