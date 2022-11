“No hay semana en la que los precios no suban”, comentó Laura Vera, titular de la Asociación de Amas de Casa a DIARIO HUARPE. Con el retraso de la implementación del programa “Precios justos” la titular hizo foco en la suba que produjo la especulación. El aumento en lo que va de noviembre ronda entre el 5% y el 15%.

“Los productos que más registran estos aumentos son los de la canasta básica, alimentos y artículos de limpieza. En frutas y verduras de estación, también notamos una fuerte suba, sobre todo en el tomate que el kilo está sobre los $200”, comentó.

Según la representante, “estamos en un punto en el que no hay estrategia que sirva, porque no hay semana en la que no haya movilidad de precios, algunas semanas en más productos, algunas en menos, pero en todas hay”.

Entre las estrategias que se usan para llegar a fin de mes está hacer una compra grande y general en un mayorista, que es una de las más empleadas. Pero Vera destacó que “vemos que ahora familias se juntan a hacer las compras y así acceder a promociones”. “Otra cosa que vemos es que las frutas son un artículo que se consume solo a principio de mes y viene acompañado de esta compra grande y general, pero que pasada la primera mitad, comienza a caer”.

Sobre la aplicación de los programas provinciales de regulaciones de precio como el “Comprá bien, Elegí mejor” Vera explicó que: “lo bueno de estos programas es que llegan a los almacenes de barrio. Porque la compra de principio de mes es general, pero en el día a día se sigue yendo al almacén de cercanía que es en el lugar que la gente más compra”.

Por último sobre “Precios Justos”, programa de implementación nacional, comentó que “lo bueno de este programa es que tendrá el precio impreso en el paquete por lo que sería más difícil especular con el precio”. Aunque, por otro lado, agregó que “siempre en estos programas, como en precios cuidados, los productos más consumidos no se consiguen, como carnes. Los demás se consiguen, pero es ver el vaso medio lleno”.