El grupo B comenzó su participación en la Copa del Mundo de Qatar 2022 con una tremenda goleada de Inglaterra, la cabeza de serie de la zona, sobre el modesto Irán. Fue 6-2 que pone automáticamente al seleccionado británico como claro favoritos para terminar en lo más alto.

De principio a fin, Inglaterra, que busca cortar con la sequía de no gritar campeón desde 1966, se mostró muy superior a Irán. Dominando la pelota, jugando en campo contrario y generando repetidas situaciones de riesgo. Así fue como se fue al descanso con un contundente 3-0 en el marcador: Jude Bellingham abrió la cuenta a los 35’, Bukayo Saka amplió a los 43’ y Raheem Sterling decretó el tercero a los 46.

Publicidad

En el complemento, lamentablemente para los asiáticos, Inglaterra no bajó la intensidad. Por el contrario, los europeos siguieron desplegando todo su potencial y los cambios que introdujo el entrenador Gareth Southgate no hicieron perder calidad ya que los británicos tienen un tremendo once pero también un gran plantel. Y triunfaron por 6-2.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

El propio Saka apareció nuevamente en escena a los 17’ de dicho segundo tiempo para marcar el cuarto. Más tarde, a los 20’, Mehdi Taremi descontó y le dio una esperanza a Irán. Pero los ingresados Marcus Rashford (71') y Jack Grealish (90') establecieron el 6-1 parcial hasta que el mismo Taremi, de penal, estableció el 6-2 definitivo en la agonía del juego.

Primer empate en Qatar

También por el grupo B, se midieron Gales y Estados Unidos en un partido que dejó un reñido empate con un marcador de 1-1. Los goles fueron anotados por Timothy Weah de Estados Unidos (36') y Gareth Bale de Gales (35', de penal).

Países Bajos apareció al final

En el estadio Al-Thumama, en Doha, la ‘Naranja mecánica’ logró, por el grupo A, la victoria sobre su par de Senegal, en un partido en el que llegaron los goles 6’ antes del pitazo final y que el segundo tiempo tuvo una duración de 55 minutos. Los tantos fueron anotados por Cody Gakpo (39’) y Davy Klaassen (54’).

Publicidad

Ecuador bajó al dueño de casa

El domingo arrancó el Mundial y por primera vez en la historia el conjunto anfitrión sufrió una derrota. Fue 2-0 de Ecuador, dirigido por Gustavo Alfaro ante Qatar con un doblete de Enner Valencia en el Estadio Al Bayt, por la primera fecha del Grupo A.