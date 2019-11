Insfrán dice que los primeros meses de Gobierno de Fernández "no van a ser fáciles"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El gobernador de Formosa y presidente del Congreso del PJ, Gildo Insfrán, dijo que cuando asuma la presidencia Alberto Fernández deberá tomar "en forma inmediata medidas seguramente muy duras los primeros meses".



Además reiteró sus criticas al presidente Mauricio Macri al afirmar que "no cumplió una sola promesa".



Insfran expresó estos conceptos en un acto realizado anoche en la ciudad de Formosa con ocasión del "Dia de la Militancia", que recuerda el regreso al país del general Juan Domingo Peron, luego de 17 años de exilio y proscripción al ser derrocado por el golpe de estado de 1955.



"Inmediatamente la nueva conducción (del país) va a tener que tomar medidas seguramente muy duras los primeros meses y no van a ser fáciles", subrayó el gobernador formoseño al pedir a los militantes peronistas "ir hablando con la gente para explicarle" la situación.



Por otra parte, reiteró el pedido de "unidad, organización y solidaridad y no permitir" que "dividan" al peronismo.