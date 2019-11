Insfrán entregó un edificio a veteranos de regimiento que fueron atacados por Montoneros

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, entregó un edificio para los veteranos del "5 de Octubre", quienes en esa fecha de 1975 defendieron las instalaciones del Regimiento de Infantería de Monte 29 del ataque de la organización armada "Montoneros", donde murieron 12 soldados conscriptos, 12 guerrilleros y un policía provincial.



Insfrán, quien estuvo acompañado por su gabinete, el intendente capitalino, Jorge Jofré, y veteranos del "5 de Octubre", entregó el edificio que servirá "como espacio de encuentro, residencia para aquellos veteranos y su familia que viven en diferentes localidades de la provincia", indicaron hoy a Télam fuentes oficiales.



Durante la entrega, Alfonso Rojas, presidente del "Centro de Veteranos 5 de octubre" dijo que el lugar será utilizado para "reunirse en momentos de esparcimiento, pero también como residencia para aquellos que viajan desde el interior y ya no tendrán que costearse un hotel mientras realizan trámites en la capital".



El edificio cuenta con biblioteca, sala de reunión, baños, cocina equipada, enfermería y cuatro departamentos de cama, ropa de cama para el veterano y sus familiares.



Sostuvo Rojas que "se logró algo que esperábamos, le damos gracias al gobernador y a todos los que gestionaron esta hermosa obra, que usaremos ahora con todos los veteranos".



El ministro de Gobierno provincial, Jorge González, señalo que este acto "entraña un profundo significado que no lo podrá entender quien no haya nacido en esta tierra o quien no haya elegido esta tierra como propia y la ame como cualquier hijo ama a su madre" y agregó que "esta fecha nos hermana y hace uno".



El 5 de octubre de 1975 la organización guerrillera Montoneros atacó el regimiento con el objetivo de robar armamento. El ataque fue rechazado por los militares y murieron 12 soldados, un policía formoseño y 12 guerrilleros.