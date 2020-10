Intendente de Calingasta sobre el turismo interno: “No puedo tenerlo cerrado hasta que venga la vacuna”

San Juan logró estabilizarse en la Fase III de la cuarentena por coronavirus, sin embargo con el paso de los días el Comité Covid-19 fue pensando en la habilitación de algunas actividades. El turismo interno fue una de las posibilidades que se barajó esta semana. Puntualmente las miradas estuvieron centradas en el departamento Calingasta, pero un caso positivo terminó frustrando las expectativas que se posaban sobre este fin de semana largo.

El intendente Jorge Castañeda en diálogo con DIARIO HUARPE señaló que “no se puede dar el lujo de tener el turismo cerrado” y dijo que no tan sólo debe habilitarse en su departamento sino en toda la provincia.

¿Cómo vivieron esta semana en Calingasta?

-Fue una semana atípica. Se dio el primer caso (de coronavirus) en la localidad de Barreal. Cumplimos con el protocolo a través de lo que fue el simulacro que hicimos hace un mes. Todos los errores que tuvimos en aquella oportunidad los corregimos en el rastrillaje sanitario.

Teniendo en cuenta que hubo críticas, ¿Funcionó ese simulacro?

-Claro, por supuesto. Las críticas con el tiempo se acallan porque el protocolo funcionó tal cual lo habíamos planteado. El Ministerio de Salud, que actúa en todos lados, llega cuatro o cinco horas después de que nosotros empezamos a trabajar y en ese caso fue fundamental lo que hicimos. Todos estábamos capacitados en forma teórica y el simulacro sirvió para que hiciéramos las cosas como las teníamos que hacer. Sirvió muchísimo. Pudimos atender a los vecinos con el mejor de los servicios.

¿Cuántos son los casos de coronavirus que tienen actualmente?

-Hay tres. Falta conocer algunos datos de una parte de los hisopados. Los positivos están siendo tratados como corresponde. Son dos en Barreal y uno en Villa Calingasta. En este último caso es un profesional que viene desde la Ciudad de San Juan a trabajar en dos bodegas de la zona. Ya se hisopó a las personas que tuvieron contacto con él. Estamos a la espera de los resultados para poder comunicarlo a la población.

¿Cuántos fueron los hisopados que se realizaron?

-En el primer caso se hizo 88 hisopados y después 14 más que son los que estamos esperando el resultado. Por el caso de Villa Calingasta se hizo 12 hisopados de la cual 6 son de personas de San Juan que tienen finca en Calingasta y el resto de esta zona del departamento.

¿Cómo impactó en usted la retractación del turismo interno?, ¿Le afectó en su imagen política?

-No me afectó. Los que tomamos decisiones no debemos fijarnos si nos van a aplaudir o nos van a criticar. Siempre hay un sector que va a aplaudir y otro a criticar porque no se beneficia con la medida. De todas maneras creo que todas las actividades económicas deben desarrollarse. A la vista está que debemos convivir con el virus porque si nos quedamos en casa las economías de esas personas se van a ver gravemente afectadas y tendrán otras consecuencias. Yo tengo una industria turística que es la primera en generar trabajo. No me puedo dar el lujo de tener cerrado el turismo hasta que venga la vacuna. La única forma es cuidarse como corresponde para hacernos cargo del sustento diario de la familia. No le podemos decir a alguien que no lleve el pan a la mesa.

¿Cómo fue el año en Calingasta sin turismo interno?

-Fue malísimo para los operadores turísticos. Llevamos cerrado seis meses y muchos vendieron hasta los vehículos que tienen para no dejar sin trabajo a la gente que emplea. Tienen que enfrentar distintos costos y el mantenimiento de locales.

¿Se comunicó alguien del Gobierno con usted por la suspensión del turismo?

-Sí. Con la ministra de Cultura, Claudia Grynszpan, estuvimos analizando la situación. Además, inmediatamente recibí el llamado del gobernador que se solidarizó con nosotros. Hemos sido acompañados por el Gobierno de la provincia en todo este tiempo. En realidad y para no ser mezquino, están presente desde el inicio de mi gestión.

¿Cómo está ahora la población calingastina?

-Hay más miedo, pero eso se está combatiendo con información y solidaridad. Vi muchas muestras de este estilo con las personas que contrajeron el virus tanto en medios de comunicación, redes sociales y en la comunidad. Tenemos que apoyar a esos casos porque nadie quiso contagiarse la enfermedad. De todos modos las actividades permitidas son normales.

¿Siguen las negociones para reactivar el turismo?

-Seguimos trabajando. Firmemente creo que hay que permitir la actividad en todo San Juan no en Calingasta simplemente. La industria del turismo mueve muchos puestos de trabajo y la necesitamos. No es excusa el virus o el contagio para no abrir una industria.