La dirigente social Milagro Sala fue internada de urgencia este fin de semana en la ciudad de La Plata, luego de sufrir una descompensación que obligó a su traslado al hospital Gonnet. El episodio generó una nueva controversia judicial, ya que el movimiento no habría sido informado previamente a la Justicia, lo que derivó en denuncias por presuntas irregularidades en el cumplimiento de su prisión domiciliaria.

El traslado se produjo el sábado por la tarde y se conoció a partir de una alerta emitida por la tobillera electrónica que monitorea a la exlegisladora jujeña. El cuadro de salud, del cual no trascendieron detalles oficiales, derivó en su internación formal en el centro asistencial platense.

El médico personal de Sala, Jorge Rachid, confirmó la situación a través de sus redes sociales y explicó que la internación se decidió tras una descompensación. “A raíz de una descompensación fue derivada a la guardia del Hospital de Gonnet donde se decidió su internación bajo la conducción del equipo médico de la institución”, expresó, al tiempo que indicó que el equipo que la asiste continúa supervisando su evolución.

Sin embargo, el ingreso al hospital no habría sido solicitado ni notificado previamente ante la Justicia, lo que volvió a poner en discusión el cumplimiento de la prisión domiciliaria que cumple Sala. Según informó la agencia Noticias Argentinas, cuatro funcionarios de Jujuy, entre autoridades judiciales y médicas, viajaron a Buenos Aires para evaluar su situación.

Milagro Sala cumple prisión domiciliaria tras ser condenada a 15 años de cárcel por la Justicia de Jujuy por asociación ilícita, en una causa en la que fue hallada culpable de desviar fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales, además de amenazas e intimidaciones a vecinos.

Desde 2023, debido al agravamiento de su estado de salud, reside en La Plata, donde permanece bajo monitoreo médico permanente. En junio de 2022 se le detectó una trombosis, cuadro que derivó en reiteradas internaciones y tratamientos especializados.

En un escrito judicial previo, Sala había fundamentado su mudanza señalando que su tratamiento médico y psicológico no podía realizarse adecuadamente en la provincia de Jujuy, jurisdicción donde fue condenada, motivo por el cual solicitó permanecer en la capital bonaerense.