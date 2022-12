A mediados del mes de octubre del presente año, un grupo de sanjuaninos terminó intoxicados tras consumir tacos en los dos locales de Fusión Gastronómica. El hecho fue denunciado ante autoridades del Ministerio de Salud Pública de la Provincia y hasta hubo un fuerte repudio en las redes sociales. Por este motivo, los negocios de esta firma, ubicados en Capital y Rivadavia, fueron clausurados. Con respecto a este hecho, se conoció que quedó fijado el comienzo del juicio para el próximo miércoles.

La fecha y hora de la audiencia de formalización fueron confirmadas por el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Adrián Riveros, en diálogo con DIARIO HUARPE. Con respecto a ello, manifestó que el inicio será el miércoles 21 de diciembre a partir de las 9.30 horas. “Allí daremos a conocer cuáles son los hechos, la calificación jurídica y la prueba que está elevada en el legajo”, afirmó.

Con respecto a algunos pormenores, el delito que cabe para este caso de intoxicación será por incumplir normas contra la salubridad pública. Según lo relatado por el funcionario judicial, se presentaron dos denunciantes de las 22 personas que resultaron intoxicadas. En este sentido, declaró que “hemos tomado un par de declaraciones testimoniales, porque no todos han querido o podido brindar palabras”. “Hasta el momento, vamos a formalizar con estas dos personas e iremos ampliando mientras avance el proceso”, abundó durante su relato.

Sobre los testimonios de los denunciantes, Riveros aclaró que estas personas “señalaron que fueron a Fusión Gastronómica a comprar tacos”. “A partir de ahí tuvieron indigestiones y necesitaron atención médica en hospitales, centros asistenciales y sanatorios privados”, ratificó. También recordó que “todos tuvieron los mismos síntomas, como vómito, dolor de estómago y colitis”, aunque estos síntomas “han sido asimilados”.

El único culpable es el propietario del local gastronómico, de apellido Pacheco. Este hombre no es dueño de otro negocio del mismo rubro y no presentaba antecedentes penales hasta el momento de los hechos.

Los locales

Fusión Gastronómica cuenta con dos locales que fueron y continúan clausurados por el Ministerio de Salud Pública. Uno de ellos está ubicado en Avenida Córdoba entre calles Urquiza y Juez Ramón Díaz, departamento Capital. La sede de Rivadavia se encuentra en Avenida Libertador casi esquina Meglioli.

Repudio en redes sociales

“Comimos tacos de Fusión Gastronómica el lunes 10/10 y estamos intoxicados. ¡Una pesadilla! No recomiendo este lugar y no consumo nunca más su comida. Que siga clausurado!”, expresó una usuaria. Otra consumidora añadió: “Nos intoxicamos comiendo tacos el lunes en la noche mis hijos, esposa y yo. Estuvimos cuatro días con gastroenteritis y mi esposa con suero. Pésima experiencia, pésimo lugar, no lo recomiendo, no se arriesgue a intoxicarse”.

Por este motivo, el local decidió dar de baja sus vías de contacto. Su página web y fan page de Facebook todavía no se encuentran disponibles y la cuenta de Instagram borró todas sus publicaciones y seguidos.