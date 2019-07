Inundados de agua potable por un caño roto y un sifón tapado

El problema se presentó este viernes en la intersección de calle Pueyrredón y La Madrid.

El sifón o pasante de esta esquina, está tapado hace siete años y cuando no son las lluvias, es (como en este caso), agua potable de un caño roto, que fluye por las acequias y termina desbordando.

“Ya estamos cansado de pedir que vengan a arreglar el caño roto y a destapar el sifón, y no vienen”, dijo uno de los vecinos más afectados. “Por eso recurrimos a ustedes para que nos den una mano para que nos escuchen”.

MIRÁ TAMBIÉN Clausura preventiva para El Rancho de Pelufo

Los vecinos aclaran que no quieren que se mal interprete el reclamo, ya que no buscan poner mal a ninguna de las gestiones (ni a la municipal ni a la de OSSE). Pero, la realidad indica que es una problemática que no tiene solución, y que con muy poco se soluciona.

“Primero OSSE debería arreglar la pérdida de agua potable que está en un barriecito cerrado ubicado sobre Pueyrredón, del lado de Capital”, dijo otro vecino. “Y luego el Municipio de Santa Lucía debería destapar el pasante o sifón de la Pueyrredón y La Madrid, como así también todas las acequias de la zona, para que el agua corra como debe ser”.

MIRÁ TAMBIÉN Malestar entre los comerciantes céntricos por la presencia de ambulantes

En este momento el agua ya está dentro de dos domicilios del vecindario, y por ello la urgencia vecinal; ya que a medida que pasan las horas, el líquido se acumula cada vez más y temen que el anegamiento se extienda a otras propiedades.